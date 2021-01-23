طريقة صدور دجاج بصوص الباربكيو بخطوات أصلية لطعم جديد أحلى من الجاهزة

طريقة صدور دجاج بصوص البابكيو ذو النكهة الرائعة الشهية، من الوصفات سريعة وسهلة التحضير، بالدجاج من الوجبات التي يحبها الكبار والصغار وتتفنن في صنعها الأمهات لأسرتها باعتبارها وجبة رئيسية غنية بالبروتين والفيتامينات الضرورية لجسم الإنسان وتعزز مناعة الجسم ونمو الأطفال، ومع صوص الباربكيو تكون صدور الدجاج بها طعم خاص ومختلف مضاعفة النكهة وغنية جدا، فتابعوا معنا طريقة عمل صدور دجاج بالباربكيو الحار والباردة في خطوات بسيطة. طريقة عمل صدور دجاج بصوص الباربكيو عدد 4 شرائح من صدور دجاج مخلية من العظم. ملعقة كبيرة من زيت الزيتون نباتي. نصف ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. عدد 4 ملاعق كبيرة من صوص الباربكيو حار أو بارد على حسب الرغبة. خطوات تحضير دجاج بصوص الباربكيو أولا يوضع الدجاج بوعاء وعليه كل من الملح والفلفل الأسود ومعهم 2 ملعقة من صوص الباربكيو ويخلطوا مع بعضهم البعض وتترك جانبا حتى تمتص كل نكهات التوابل.

يوضع الزيت في المقلاة وتكون غير لاصقة وتسخن جيدا حتى لا يلتصق بها الدجاج.

يوضع صدور الدجاج على المقلاة الساخنة على نار عالية لمدة دقيقتين ثم يتم تهدئة النار إلى متوسط وتترك لمدة عشر دقائق.

ثم تقلب من منتصف المدة على الجانب الآخر أو يمكن تحميرها في كمية من الزيت الساخن في حالة عدم وجود مقلاة ساخنة.

أو يمكن وضع الدجاج على شواية ساخنة أو على الجريل تكون مشوية بأنها صحية أيضا، بعد أن تنضج قطع الدجاج يضاف عليها باقي ملعقتين من صوص الباربكيو وتقلب فيها لمدة دقيقتين.

يوضع صدور الدجاج مع صوص الباربكيو في طبق التقديم على وجبة الغداء ويقدم مع الأرز أو المكرونة وبذلك تكون جاهزة على تقديم، صدور دجاج باربكيو. مكونات صدور دجاج مقلية بالصوص 3 صدور دجاج فيلية. رشة صغيرة ملح. رشة بهارات دجاج ملعقة صغيرة. رشة ثوم بودرة ناعم. رشة بابريكا ناعمة. كوب طحين ناعم. عدد 3 بيض كبيرة. 2 كوب زيت نباتي. كوب صوص باربكيو جاهز. رشة بقدونس مفروم. طريقة عمل صدور دجاج بصوص الباربكيوخطوات تحضير دجاج بصوص الباربكيومكونات صدور دجاج مقلية بالصوص طريقة دجاج بصوص مقلية في وعاء على النار يوضع صدور دجاج ويتبل بالملح وبهارات الدجاج وثوم بودرة والبابريكا والتقليب جيدا حتى تتشرب البهارات.

في صحن يوضع الطحين وصحن آخر ضعي به البيض، اغمسي دجاج في الطحين ثم منه إلى البيض ومرة أخرى في الدجاج.

ثم يسخن المقلاة على درجة حرارة عالية وبها كمية من الزيت للقلي، وفي مقلاة ثانية يوضع صوص باربكيو حتى يصل الغليان.

بعد قلي الدجاج على الجانبين وتحريكهم جيدا، ضعيه في الصوص ومنه إلى صحن التقديم ورشي على الوجه البقدونس المفروم. طريقة دجاج بصوص مقلية

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