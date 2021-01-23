أسرع وصفة للتخلص من الهالات السوداء تحت العين طبيعيا وبدون تكاليف

الهالات السوداء التي تظهر تحت العين لها أسباب عديدة والتخلص منها مع الأسف الشديد ليس بالأمر السهل فقد يتم استخدام الكثير من المنتجات والوصفات لعلاج تلك المشكلة إلا أنه رغم ذلك لا تنجح وتبقى تلك الهالات، ولذلك يجب التعرف أولا على أسباب وجود تلك الهالات والتي قد يكون بعضها وراثيا وهو ما لا يمكن التخلص منها بالطرق العادية حيث أنها تكون موجودة مع الشخص بدون أسباب سلبية تتسبب في ظهورها وفي تلك الحالة قد يلجأ البعض لأطباء التجميل ومراكز التجميل للتخلص منها، وهي تعتبر جزء من وصفات تفتيح البشرة والوجه.

أسباب ظهور الهالات السوداء تحت العين

أما الأسباب الأخرى فقد تكون بسبب قلة النوم حيث يتسبب النوم غير المستقر في ظهور هالات سوداء تحت العين، وكذا فإن التقدم بالعمر له دور رئيسي في ظهور تلك الهالات ومشاكل بالبشرة عموما وهو ما سيجعلك تحتاجين أيضا لتطبيق وصفة تبييض الوجه والجسم حيث أن بعض تلك الأسباب تؤدي إلى شحوب البشرة، المصابون بمشاكل الأنيميا ومن يعانون من نقص في المعادن وفيتامينات الجسم أو نقص التغذية قد تظهر لديهم هالات سوداء تحت العين، والتوتر والقلق والأرق كذلك يسبب المشكلة ذاتها، أما بالنسبة للنساء فإن استخدام المكياج لفترة طويلة وعدم التخلص منه بعد انتهاء الحاجة منه يسبب كذلك ظور هالات سوداء تحت عينيكي، الإستهتار بتناول الماء على مدار اليوم يصيب بشرتك بالجفاف مما يسبب ظهور الهالات السوداء.

كيفية علاج الهالات السوداء طبيعيا

نقوم أولا بوضع ملعقتين من ماء الورد، ثم نضيف إليهما حوالي ملعقة كبيرة من ماء الورد، واستخدام زيت الأركان للحصول على فيتامين E، وبعد ذلك يتم غمس قطنة في هذا الخليط ثم وضعها على العين وتركها لمدة نصف ساعة إلى 45 دقيقة وذلك حتى تتشرب بشرتك المكون تماما، وتبدأي في الشعور بالجفاف فيتم غسلها وملاحظة الفرق.

هناك طريقة أخرى يمكن استخدامها وهي عن طريق وضع أكياس الشاي في ماء مغلي ثم ترفع وتتركها لتبرد ثم توضع على عينيكي لمدة 15 دقيقة، يمكن استخدام الخيار أصلا عن طريق إضافة ملعقتين من عصير الليمون مع عصير الخيار، ثم تغمس قطنة في الخليط وتضاف بنفس الطريقة السابقة حول العين وتترك لمدة 15 دقيقة، وتغسل بالماء الفاتر بعد ذلك مع ملاحظة تكرار تلك العملية يوم بعد يوم.