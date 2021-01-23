وصفات للعناية بالقدمين احصلي على كعب وردي ناعم خالي من الشقوق

تعاني العديد من السيدات والفتيات من مشكلة جفاف وتشقق القدمين وخاصة في فصل الشتاء وزيادة برودة الجو لذلك يبحثن عن وصفات للعناية بالقدمين حتى يعالجن تلك المشاكل بصورة طبيعية دون اللجوء إلى مواد كيميائية قد تضر ببشرتهن ،تابعوا معنا في هذا المقال فقد جمعنا لك سيدتي عدة وصفات سحرية تخلصك من جفاف القدمين وتشققاتها إلى الأبد. وصفات للعناية بالقدمين أسباب تشقق القدمين: تعرض القدمين للأرض الباردة أو الهواء البارد.

غسل القدمين بالماء الساخن باستمرار قد يسبب جفاف الجلد وتشققه.

عدم تجفيف القدمين بشكل جيد بعد غسلها.

انخفاض درجات الحرارة.

عدم شرب القدر الكافي من الماء.

نقص الفيتامينات الهامة لصحة الجلد كفيتامين أ وسي. وصفات مجربة للعناية بالقدمين: وصفات للعناية بالقدمين أسباب تشقق القدمين:وصفات مجربة للعناية بالقدمين: وصفة الليمون والفازلين: تحتاجين إلى: ملعقتان من الفازلين الطبي.

أربع ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان صغيرتان من بيكربونات الصودا.

ورق ألمونيوم حراري. خطواتت تحضير الماسك: ضعي الفازلين في طبق مناسب الحجم ثم أضيفي إليه عصير الليمون. قلبي المكونات جيداً حتى تمتزج. أضيفي الكربوناتو وقلبي. اغسلس قدميك بماء فاتر ثم جففيها وضعي هذا الخليط على الكهبين والقدمين بأكملها. لفي القدمين بورق حراري واتركيها لمدة خمس ساعات حتى تتشرب الوصفة. اغسلي قدميك جيداً وستلاحظين الترطيب والفرق من أو مرة. كرري الوصفة مرتين في الإسبوع للحصول على أفضل نتائج. وصفة الباريكا للتوريد: تحتاجين إلى: ملعقة كبيرة من البلسم.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

ملعقة ونصف من الصابون البلدي.

ملعقة صغيرة من ماء الأكسجين.

ورق ألمونيوم حراري أو ورق استرتش. خطوات عمل الوصفة: أذيبي الصابون ي البلسم. أضيفي ماء الأكسجين ثم البابريكا وقلبي جيداً. اغسلي قدميك ثم ضعي الخليط على باطن القدم ووزعيه جيداً. لفي ورق الألومنيوم أو ورق الاسترتش على قدمي حتى تمتص الخلطة. اتركي الوصفة لمدة أربع ساعات على كعبيك وبعدها أزيلي الورق واغسليها جيداً. تكرر تلك الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً. وصفة العسل وزيت السمسم: ملعقة من العسل الأبيض الخام.

ملعقتان من زيت السمسم. خطوات تحضير الماسك: انقعي قدميك في الماء الدافئ لمدة عشر دقائق لتفتيج المسام. أزيلي الجلد المت باستخدام حجر القدمين. اخلطي المكونات معاً ثم افرديها على قديمك لعمل ماسك. لفي قدميك بورق الاسترتش أو كيس بلاستيكي واتركي الماسك على قدميك لمدة ساعتين وبعدها اغسليه بالماء.

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