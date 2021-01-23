قهوة بلاك أيفوري Black Ivory Coffee الأشهر في العالم وفوائدها العظيمة للجسم

تعد قهوة بلاك أيفوري من أشهر وأغلى أنواع القهوة على مستوى العالم وذلك يعود إلى فوائدها العظيمة للجسم فهي ليست كأي نوع آخر من القهوة كما أن طريقة تحضيرها وتخميرها يختلف عن القهوة العادية ويجعل المنتج النهائي أعلى ثمناً ،قتابعونا في هذا المقال لمعرفة المزيد حول هذا النوع من القهوة وفوائده للجسم.

قهوة بلاك أيفوري معلومات عن قهوة Black Ivory Coffee :

يتم إنتاج تلك القهوة من قبل شركة تايلاندية تحمل نفس اسم المنتج وتعمل تلك الشركة على استخدام أندر حبوب القهوة في العالم لتحضير هذا المشروب المميز.

يتم تصنيع تلك القهوة من حبوب قهوة العاج الابيض وهي قهوة باهظة الثمن للغاية حيث يقدر 35 جرام منها والكافي لعمل فنجان قهوة واحد بحوالي 120 دولار

تعتمد فكرة تصنيع حبوب القهوة على عملية التخمير في معدة الحيوانات حيث يتم إطعام الأفيال الصغيرة الحبوب المرة لتتخمر في المعدة وتخرج على هيئة حبوب قهوة مخمرة ليس بها أى مرارة.

يقوم القائمين على هذا العمل بإطعام الفيلة مجموعة من الأعشاب والفواكه التي تمتزج بالقهوة داخل معدة الفيل ليتم التخلص من المرارة وتحصل على حبوب في االنهاية بطعم الفاكهه وبنكهات مختلفة.

تمد الجسم بالطاقة:

فوائد قهوة بلاك أيفوري:

تحتوي هذه القهوة على قدر عالي من الطاقة وذلك بسبب نسبة الكفايين العالية الموجودة بها فهي المشروب الأفضل على الفطور الذي سيساعدك على أداء مهامك اليومية.

إذا كنت ذاهباً إلى صالة الرياضة يمكنك شرب كوب من القهوة للحصول على الطاقة التي تمكنك من آداء المزيد من التمارين الرياضية فهذا النوع من القهوة يساعدك على النشاط لمدة تصل إلى ست ساعات حتى ينتهي مفعولها.

قهوة بلاك أيفوري وخسارة الوزن:

لا تحتاج تلك القهوة إلى غضافة السكر لتحليتها وإزالة المرارة وذلك لأنها حلوة بطعم الفاكهه وتم تخميرها في معدة الفيل لذلك يمكنك شربها دون إضافة سكر أو عسل لتحليتها.

تناول القهوة السادة يساعدك على حرق الدهون الزائدة في الجسم بشكل أسرع ومنع تراكمها كما أنها تحتوي على سعرات قليلة للغاية فيمكنك شربها يومياً دون القلق حول الزون الزائد.