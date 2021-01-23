دراسة تنصح بـ3 فناجين قهوة يوميا.. تطيل العمر وتحسن المزاج

الكثير من الأشخاص يتناولون القهوة كأحد مشروبات الطاقة التي تمنح الجسم الحيوية والطاقة نتيجة إحتوائها على الكثير من العناصر مثل الماغنسيوم والحديد، بالإضافة إلى وجود الكافيين الذي يساعدهم على تحمل متاعب العمل والقدرة على السعر لفترة طويلة، وبحسب الدراسات التي أُجريت على مجموعة من الأشخاص الذين يتناولون القهوة وجد أن تناول القهوة بمعدل مناسب يوميا يساعد في تحسين الحالة المزاجية للشخص وتطيل العمر.

دراسة توضح فوائد القهوة بالنسبة للجسم

وقد لفت “ميخائيل جينزبورج” أخصائي التغذية الروسي إلى أهمية شرب القهوة حيث أوضح أن هناك مجموعة من الدراسات أُجريت على مجموعة من الأشخاص الذين يتناولون القهوة وآخرين لا يشربونها على الإطلاق حيث أفادت النتائج أن الأشخاص الذين يشربون ثلاثة أكواب يومياً، يعيشون معدل حياة أفضل وهم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب وأمراض الأوعية الدموية والأمراض السرطانية.

فوائد تناول القهوة للجسم

كما أكدت الدراسة أن الاستهلاك لشرب القهوة بشكل معتدل، يسمح للأشخاص بالعيش فترة حياة بشكل أفضل حيث أشار أن القهوة تحتوي على قلويات تساعد على تمدد الأوعية الدموية وتحسين الحالة المزاجية كذلك لا تؤثر على. ضغط الدم أو معدل النبضات في القلب، كذلك التأثير السلبي للقهوة يعتمد على طريقة تتناولها، كذلك أثبتت مجموعة أخرى من الدراسات أن القهوة السوداء تحتوي على فوائد كثيرة عند تناولها بشكل مستمر، حيث تساعد على فقدان الوزن وتمنع الشعور بالجوع، كذلك تحتوي على مادة الكافيين وهو أحد المنبهات الطبيعية الذي يوقف الشعور بالجوع ويزيد النشاط والتمثيل الغذائي وبذلك يعتبر أفضل طريقة للتخلص من الوزن، وتحتوي القهوة على حمض الكلوروجينيك الذي يعمل على إنقاص الوزن من خلال تقليل إنتاج خلايا دهنية جديدة بالتالي يحافظ الشخص على ثبات وزنه.