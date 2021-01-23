طريقة عمل ريد فيلفت كيك سهل في المنزل

ريد فيلفت كيك من أنواع الكيك الرائع بلونها الأحمر المميز، يمكنكم تحضيرها في المنزل مثل محلات الحلويات والمخابز، من خلال المكونات والخطوات الآتية. أولاً المقادير أولاً المقادير – مقادير الكيك : كوبان ونصف من الدقيق المتحول.

كوبان ونصف سكر ناعم.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

ثلاث ملاعق كبيرة من ملون الطعام الأحمر.

نصف كوب من الزبدة.

2 من البيض.

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

كوب من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من الخل الأحمر.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض. – مقادير الكريمة : كيلو جبن كريمي.

كوب من الزبدة.

ملعقتان صغيرتان من خلاصة الفانيليا.

خمس أكواب سكر بودره. ثانياً طريقة التحضير نخلط كل من الحليب والخل الأحمر في وعاء ونتركه لمدة 10 دقائق.

نحمي الفرن على درجة حرارة 180.

في وعاء نضع كل من الدقيق والملح والبيكينج بودر ونترك المكونات الجافة جانباً.

في وعاء نخلط ملون الطعام مع الكاكاو لنحصل على معجون منهم.

في الخلاط الكهربائي نضع كل من الزبدة والسكر ونخلطهم.

نضيف البيض واحدة تلو الأخرى ونخفقهم جميعاً.

نضيف الفانيليا ومعجون الكاكاو وثلث المكونات الجافة ونخلطهم.

بعد ذلك نسكب نصف كمية الحليب مع ثلث كمية المكونات الجافة ويتم خلطهم معا ً.

نضع الكمية المتبقية من الحليب ونضع المكونات الجافة ونخلطهم.

في وعاء آخر نخلط الخل الأبيض مع البيكنج صودا ونضيف المزيج إلى خليط الكيك ونخلط المكونات.

نسكب الخليط في قالب الكيك ونغلفه بورق زبدة وندخله الفرن لمدة 20 دقيقة. ثانياً طريقة التحضير لتحضير الكريمة: في الخلاط الكهربائي نخفق جبن الكريم والزبدة والفانيليا.

نضيف سكر البودرة بشكل تدريجي مع خلطه لتتجانس جميع المكونات.

نضع الكريمة على طبق التقديم للصق الكيكة.

نقطع الكيكة إلى نصفين ونضيف الكريمة على الطبقة الأولى.

نضع الطبقة الثانية من الكيك ونضيف عليها الكريمة.

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