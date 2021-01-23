ماهي الاجسام المضادة وماهي وظيفتها وما دوت الخليج علاقتها بكورونا، حول ذلك نشر موقع "كل يوم معلومة طبية" موضوع كامل عن الأجسام المضادة وذكر بأنها تعرف أيضا باسم الجلوبولين المناعي وتتكون من البروتين الوقائي والذي يقوم الجهاز المناعي متمثلا في الخلايا البيضاء بإنتاجه استجابة لوجود مادة غريبة أو جراثيم.

ماهي وظيفة الاجسام المضادة:

يتم إنتاج الأجسام المضادة في الدم والغشاء المخاطي، حيث تلتصق بالأجسام الغريبة وتدمرها مثل مسببات الأمراض والسموم.

تعمل على تنشيط النظام المكمل لتدمير الخلايا البكتيرية عن طريق التحلل بعمل ثقوب في جدار الخلية.

تسهل عملية البلع للمواد الغريبة بواسطة الخلايا البلعمية.

أنواع الأجسام المضادة:

الأجسام IgA تلعب تلك الفئة دورًا رئيسيًا في الدفاع عن الجسم ضد مسببات الأمراض والتي تهاجم الجسم عن طريق الاستنشاق أو البلع، وهي تتواجد بنسب كبيرة في الأغشية المخاطية مثل الأغشية المخاطية للرئتين والجيوب الأنفية، واللعاب، والدموع، وحليب الثدي، والسوائل المعوية.

الأجسام IgM يتبلور دور تلك الأجسام في حماية الخلايا من الأجسام الغريبة ومنعها من الوصول إلى الأعضاء الداخلية حيث أنها خط الدفاع الأول للجسم ضد الالتهابات.

الأجسام IgG تتواجد في مختلف سوائل الجسم حيث تشكل حوالي 70-75% من إجمالي الأجسام المضادة الموجودة في الدم وسوائل الجسم الأخرى، ونظرا لصغر حجمها وقابليتها العالية للإنتشار فإنها تتحرك بسهولة في الخلايا.

الأجسام IgE تعمل تلك الفئة من على حماية الجسم من الأمراض الطفيلية كما أنها تتركز بشكل كبير في حالة تواجد مواد مثيرة للحساسية مثل الأتربة، حبوب اللقاح، وبر الحيوانات الأليفة، والأطعمة المسببة للحساسية.

الأجسام IgD على الرغم من أن كيفية عملها بالتحديد غير واضحة حتى الآن، إلا انها تتواجد بكميات قليلة في الأنسجة التي تبطن البطن أو الصدر.

علاقة الاجسام المضادة بكورونا:

الأجسام المضادة من نوع IgG ونوع IgM يقوم الجسم بتوليدها استجابة لعدوى كوفيد 19، وعادة ما تكون الأجسام من نوع IgM دوت الخليج أول نوع يقوم الجسم بتوليده استجابة لوجود العدوى، ويمكن الكشف عن ذلك بالتحاليل الطبية.

وبعد ذلك يتم توليد الأجسام من نوع IgG والتي تحل محل IgM باعتبارها النوع الأكثر تواجدا في الجسم من أجل الاستجابة للعدوى. حيث تعمل IgG و IgM معا على محاربة العدوى وذلك عن طريق استهداف مستضدات محددة على سطح فيروس كورونا.