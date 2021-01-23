طريقة عمل كيكة جيلي الفواكه فى المنزل وطعم لايقاوم  احلى من الجاهز 

طريقة عمل كيكة جيلي الفواكه فى المنزل تعد الكيك من أفضل أنواع الحلويات التي يتم تقديمها في الكثير من المناسبات المتنوعة وبالأخص بحفلات أعياد الميلاد والأفراح وغيرها من المناسبات، ويوجد العديد من الوصفات المتنوعة ومن الممكن القيام بها بالكثير من الطرق من بينهم كيكة الشيكولاتة أو عجينة السكر وكيكة الفانيليا وكيكة جلي الفواكه اللذيذة، وذا مذاق رائع وشكل مميز، كما أنها تتسم بأنها سهلة التحضير، وبإمكانك القيام بها في المنزل بكل سهولة، إذا كنتي ترغبين في الحصول على كيك بطريقة بسيطة وذات قوام رفيع، نحن اليوم سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل كيكة جيلي الفواكه. طريقة عمل كيكة جيلي الفواكه طريقة عمل كيكة جيلي الفواكه تعرفي معنا على طريقة عمل كيكة جيلي الفواكه الشهية بمكونات بسيطة وطعم مميز: المكونات: كوب واحد من عصير الفواكه المفضلة لديكي.

30 جرام من الجلاتين.

قطع من الفواكه المشكلة.

نصف كوب من السكر الناعم. طريقة التحضير: في إناء عميق نقوم بوضع 3 أكواب من الماء، ومن ثم يضاف له نصف كوب من السكر، ويتم تقليبه بطريقة جيدة حتى أن يذوب السكر تماماً. يتم القيام بإضافة 20 جرام من الجلاتين البودر ونقوم بمزج المكونات معاً حتى أن تتجانس بشكل جيد، وبعد ذلك نقوم بوضع الخليط على النار مع التقليب المستمر حتى أن تغلي لدقائق معدودة، ومن ثم يرفع المزيج من على النار. في إناء التحضير نقوم بوضع كمية قليلة من ماء الجلاتين التي قمتي بتحضيره في السابق، من ثم نقوم بترتيب قطع الفاكهة بشكل مزين ورائع، ونقوم بإضافة كمية من ماء الجلاتين. نقوم بوضع طبقة أخرى من الفاكهة وفي النهاية تقوم بوضع طبقة أخيرة من الجلاتين مع مراعاة أن تكون يدك سريعة حتى لا يتجمد منكي الجلاتين أثناء التحضير. يوضع الكيك بالثلاجة لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ونقوم بعمل عصير الفواكه ويضاف له سكر و10 جرام من الجلاتين، ويوضع على النار حتى الغليان ويسكب على الكيك وتوضع بالثلاجة حتى أن تتماسك وتوضع بطبق التقديم. طريقة التحضير:

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