تكثيف خيالي وتطويل للشعر بلا توقف بمكونين فقط من المنزل مرة واحدة أسبوعياً

بمكونين فقط من المنزل يمكنك الحصول على تكثيف خيالي للشعر الخفيف وإنبات سريع لفراغات الرأس، يالاضافة إلى تطويل للشعر بلا توقف، حيث أن الكثير من السيدات والرجال يعانون من مشكلة الشعر الخفيف ومنهم من يعاني من أمراض تتسبب في سقوط الشعر بغزارة كالثعلبة، والعديد ممن لجأ إلى تجربة الحلول الكيميائية فوجئ برجوع تساقط الشعر مرة أخرى بعد التوقف عن استعمال المنتج، وبعد كثير من البحث قد توصلنا لطريقة هى الأسهل والأسرع لتكثيف الشعر وعلاج الصلع والتساقط دون آثار جانبية.

وصفة لعلاج الشعر الخفيف وإنبات الفراغات

تتكون الوصفة من العناصر التالية:

1 ملعقة كبيرة من زيت الثوم، ويمكن إستبدالها بحوالى 5 فصوص من الثوم، ولا تقلقي من الرائحة فسوف تنتهي مباشرة بمجرد استعمال تلك الطريقة.

1 ملعقة كبيرة من زيت الحنة، ويمكن إستبدالها بمعلقة كبيرة من الحنة البودرة مع إضافة القليل من الماء الدافئ.

يُعرف الثوم بقدرته الرائعة على إنبات الشعر لتأثيره الفعال في تنشيط الدورة الدموية فى فروة الرأس، وذلك لإحتوائه على السيلينيوم، كما يعمل الثوم على علاج قشرة الشعر ومنع التساقط، كما يعمل أيضا على تقوية بصيلات الرأس وتطويل الشعر بغزارة، كما أن له قدرة رائعة على علاج الصلع والثعلبة، كما يستطيع حماية الخلايا المنتجة للكيراتين الموجودة في فروة الرأس، أما الحنة فإنها تخلص فروة الرأس من قشرة الشعر والدهون الزائدة، كما أنها تعمل على تخفيف إلتهابات والميكروبات والطفيليات الموجودة فى فروة الرأس.

طريقة التحضير والاستعمال

يتم وضع كمية متساوية من زيت الثوم مع زيت الحنة فى وعاء وتدفئة الزيت وتطبيقه على الشعر، كما يمكن فرم فصوص الثوم مع الحنة البودرة والقليل من الماء الدافئ وتطبيق الخليط على الشعر، وفي كلا الحالتين يتم تدليك الشعر بالوصفة بواسطة أصابع اليدين مع عمل حركات دائرية، والتى تعمل على تنشيط وتعزيز الدورة الدموية وتدفق الأكسجين، ثم يُترك لمدة لا تقل عن ساعتين مع مراعاة تغطية الشعر بواسطة وعاء بلاستيكي، وبعد مرور الوقت يتم غسل الشعر جيدا بواسطة الشامبو والبلسم المناسبين حسب نوع الشعر.

للتخلص من رائحة الثوم يجب مراعاة إستعمال شامبو لغسيل الشعر ذات رائحة نفاذة، مع وضع 1 ملعقة كبيرة من البن على الشامبو، بالاضافة إلى ملعقة واحدة من خل التفاح على لتر ماء ويتم استعمال هذه الكمية لشطف الشعر آخر شطفة، ويتم تكرار الوصفة مرة واحدة إسبوعيا، وسنلاحظ نتيجة فورية لإنبات فراغات الشعر ومنع تام للتساقط، مع تكثيف الشعر من الإسبوع الأول فى الإستعمال.

يعد روتين الحلبة والشاي الأخضر أيضا من الروتينات الناجحة للغاية في علاج تساقط الشعر، كما يساعد هذا الروتين العلاجي للشعر الضعيف على تغذية الشعر باستمرار وبالتالي زيادة طوله وكثافته، الشاي الأخضر يستعمل مرة في الأسبوع ويترك على الشعر إلى أن يجف ثم يغسل بالماء الدافئ، وعجينة الحلبة يتم فردها على الشعر مرة واحدة أيضا في الأسبوع بعد استعمال الشاي الأخضر بثلاثة أيام، وتترك على الشعر لمدة ساعة ثم يغسل بالشامبو.