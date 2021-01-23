طريقة سهلة وسريعة لعمل الجلاش الحلو بالمكسرات في المنزل بالخطوات

طريقة سهلة وسريعة لعمل الجلاش الحلو بالمكسرات الجلاش من العجائن الرقيقة لغاية التي يتم استخدامها في العديد من الوصفات سواء حلو أو حادق ويعد الجلاش الحلو من أشهر وأفضل أنواع الحلويات التي تتميز بطعمها الرائع جداً ويقبل عليه الكثير ونرغب بتناولها بشكل مستمر، ودائماً يكثر عليها الطلب من قبل أفراد الأسرة بالأوقات المتنوعة، لأنها ذات مذاق مميز مع وجود المكسرات تزيد من الطعم المميز للجلاش، ويوجد بها مكونات تمد الجسم بالفيتامينات المرغوب بها لذلك حرصنا اليوم أن نقدم لكم طريقة الجلاش الحلو بالمكسرات في المنزل.

لعمل الجلاش الحلو بالمكسرات

يعد الجلاش الحلو من أشهر وأفضل أنواع الحلويات التي انتشرت بالعالم كله، ويتميز بطعمه الرائع:

المكونات:

لفة من روق الجلاش الرقيق.

نصف كوب من السمن المذابة.

نصف كوب متن الزبيب.

كوب من جوز الهند.

نضف كوب من المكسرات.

قطر حلويات.

طريقة التحضير: