احلى طريقة لعمل الفراخ المشوية بالخلطة السرية مثل المطاعم

احلى طريقة لعمل الفراخ المشوية نستمر بشكل على البحث عن الوصفات الجديدة والمتميزة التي تقوم بها السيدات للحصول على وجبة غذائية متكاملة لأفراد الأسرة، ولكن تواجه الكثير من ربات البيوت صعوبة في الحصول على أطعمة متنوعة، ويعتبر الدجاج من أكثر الأطعمة التي نحرص على تناولها للأطفال لأنها مليئة بالبروتين، التي يفضلها الكثير، ويتم تناولها بعدة طرق متنوعة، وتبحث الأمهات بالكثير من الأحيان، عن طريقة عمل الدجاج المقرمش التي يفضلها الكبار والصغار، وإذا كنت تبحثين عن وصفات بسيطة وسريعة وصحيحة من الممكن القيام بها في المنزل، تعالي معنا تعرفي على طريقة جديدة لعمل الدجاج بطعم مميز. احلى طريقة لعمل الفراخ المشوية احلى طريقة لعمل الفراخ المشوية إليكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل الدجاج الشهي واللذيذ بمكونات وخطوات بسيطة واتباع هذه الخطوات: المكونات: أربع قطع من الدجاج.

عبوتان من الزبادي.

حبة من الثوم.

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقة من الزنجبيل.

فلفل أسود.

ببريكا.

القليل من الملح.

بهارات مسالا هندية.

ملعقة لون طعام.

كوبان من الأرز.

4 كوب من الماء. طريقة التحضير: طريقة التحضير: نقوم بتقطيع لأربع قطع مع التشريح، من ثم نقوم بتبيل من خلال إضافة الزبادي وزيت الزيتون والثوم وعصير الليمون، ثم لون الطعان وتقلب الدجاجة بالخلطة بشكل جيد وتترك في الثلاجة لمدة نصف ساعة. من ثم نقوم بتنقية الأرز ونقوم بغسله ويوضع بصينية ومن ثم نقوم بتغطية بورق الفويل، ونضع عليها قطع الدجاج، وتلف بورق القصدير، وتوضع بالفرن لمدة لا تقل عن ساعة ونصف. تترك على درجة حرارة 180 درجة، وتترك حتى تمام النضج والتأكد من ذلك. ومن ثم نقوم بإزالة ورق الفويل وتترك حتى أن تتحمر لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى أن يكتسب الدجاج اللون المحمر.

يرفع من على النار ويقدم ساخن وبألف هنا وشفا.

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