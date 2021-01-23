كنز رباني في بيتك أمسحي بها وجهك 5 دقائق للحصول على بشرة بيضاء نقية على الدوام

تفتيح وشد البشرة وإزالة التجاعيد من الوجه هو أمر تبحث عنه كل الفتيات والسيدات تقريباً، حيث يمكنك مع بشرة كهذه التقليل بشكل كبير من استعمال مستحضرات التجميل لإخفاء عيوب البشرة، واليوم نكشف لك عزيزتي عن كنز رباني طبيعي متواجد في بيتك بصفة مؤكدة فهو لا يستغنى عنه أي منزل على الإطلاق، تقومين بمسح وجهك به لمدة 5 دقائق فقط للحصول على بشرة بيضاء نقية، أنصحك بتلك الخلطة الرائعة فهي فعالة ومضمونة مئة بالمئة في تفتيح لون البشرة بسرعة وتقليل التجاعيد وتأخير ظهورها، تحصلين معها على بشرة خالية من اي شوائب أو تصبغات أو بقع.

تفتيح وشد البشرة وإزالة التجاعيد من الوجه

لاستعمال هذه الطريقة في تفتيح وجهك بسرعة وتوحيد لون البشرة والتقليل بشكل كبير من التجاعيد، احضري المكونات الثلاثة التالية:

حبة واحدة من الطماطم صغيرة الحجم.

نشا الذرة.

القليل من السكر.

الطماطم لها فائدة تجميلية عالية حيث أنها تغذي البشرة وتعتني بها بشكل كبير وفعال، نظرا لاحتوائها علي فيتامينات ومضادات أكسدة وكذلك ألياف غذائية مفيدة للغاية، حيث أنها تقوم بتفتيح لون البشرة وتبييضها وأيضا تقوم بقبض المسامات المفتوحة وبالتالي تقلل من إفرازات الزيوت والدهون، أيضا تقضي الطماطم على حب الشباب والرؤوس السوداء لأنها تقوم بتنظيف البشرة بعمق وتنقيها من البكتيريا الضارة والتي تسبب الالتهابات وظهور البثور ، بالإضافة إلى دورها الهام في تأخر ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن والخطوط التعبيرية.

أيضا عند تناول الطماطم طازجة فهي تخلصك من العديد من المشاكل الصحية التي تنعكس علي مظهر الوجه والبشرة بشكل عام، كذلك تناول الطماطم يخفف من التوتر والإجهاد ويقوي الجهاز المناعي ويعالج فقر الدم، كما أنها تعالج وتحارب الخلايا السرطانية في الجسم وذلك من خلال المواد المضادة للأكسدة الموجودة بها.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم غسل الوجه جيدا بالغسول اليومي الخاص بكِ ثم يجفف بمنديل ورقي، بعد ذلك يتم تحضير حبة الطماطم وتُغسل جيدا ثم تُقطع الي نصفين ، ومن جانب آخر يتم تحضير وعاء ثم يوضع فيه كمية مناسبة من السكر، ثم يتم غمس النصف الأول من الطماطم في السكر ويُمرر علي الوجه بعمل حركات دائرية بلطف لمدة دقيقتين، بعد ذلك يغسل الوجه بالماء الدافئ ثم يجفف مرة ثانية بمنديل ورقي.

بعد ذلك يتم تحضير وعاء ثم يضاف إليه مقدار مناسب من نشا الذرة، ويتم غمس النصف المتبقي من حبة الطماطم في نشا الذرة جيدا ثم يتم عمل مساج بها علي الوجه بالكامل بحركات دائرية لمدة ثلاثة دقائق على الأقل، وعندما يقل مقدار النشا بنصف حبة الطماطم يتم غمسها مرة أخرى في نشا الذرة وهكذا، بعد ذلك يغسل الوجه بالماء الفاتر جيدا ثم يُمرر مكعب من ماء الورد المثلج علي الوجه. يتم استعمال حبة الطماطم بالسكر مرة واحدة بالأسبوع، وحبة الطماطم مع نشا الذرة ثلاثة مرات في الأسبوع، يجب عدم إزالة بذور الطماطم لأنها غنية بالفيتامينات وتحسن من إنتاج الكولاجين بالبشرة، حيث انه هام جدا في الحصول على بشرة مشدودة.