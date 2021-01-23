حلي بسكويت الأوريو مثل الكافيهات من ألذ الحلويات الباردة في 10 دقائق وبمكونات بسيطة

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طريقة عمل حلي بسكويت الأوريو حلي بسكويت الأوريو من أحد أنواع الحلويات التي يمكن لكل سيدة صناعتها في المنزل بأفضل المكونات، حيث أن الأطفال عشاق للأوريو ويحبون أن يتم تناوله بكثير من الطرق المختلفة والمتنوعة، كما بإمكانك سيدتي أن تقومين بتحضيرها بنفسك في المنزل ببعض من المكونات البسيطة.
طريقة عمل حلي بسكويت الأوريو
إليك سيدتي مجموعة مختارة من أفضل الطرق التي يمكن أن تستخدمينها لتحضير أشهى وألذ حلى الأوريو:مقادير الطبقة الأولى:
- 175 جرام بسكويت الأوريو.
- 50 جرام زبدة مذابة.
- 3 علبة كريمة خفق.
- 2 كوب حليب.
- 2 علبة قشطة.
- 6 قطع بسكويت أإوريو.
- 1 كوب بسكويت سادة مطحون.
- احضري وعاء اخلطي به بسكويت الأوريو مع الزبدة.
- احضري صينية من الزجاج قومي بسكب الخليط به وافرديها، ثم يتم خلط الكريمة الخفق مع الحليب حتى أن تحصلين على الكريمة.
- قومي بتكسير حبات الأوريو فوق الكريمة، ثم ضعيها في صينية وادخليها إلى الثلاجة حتى أن تتماسك الطبقتين.
- بعدها يتم تزينها بالأوريو قبل أن تقدميها.
هي واحدة من الطرق التي يمكن أن تقومي بتحضيرها لأفراد عائلتك وخاصة الأطفال محبين النوتيلا:المقادير:
- 15 قطعة أوريو مفتتة.
- 3 ملاعق كبيرة زبدة مذابة.
- 2/1 كوب قشطة.
- ثلاث أرباع كوب شوكولاتة.
- 4/1 كوب نوتيلا.
- 1 كوب من الشوكولاتة المبشورة.
- بوعاء قومي بخلط الزبدة مع الأوريو ومن ثم يتم توزيعها بقاع الكاسات بالتساوي.
- ثم قومي بوضع قدر صغير على النار يوضع بها القشطة ومن ثم يصب فوقها الشوكولاتة حتى أن تذوب وارفعيها من على النار ومن ثم يتم إضافة النوتيلا .
- قومي بتوزيع الخليط بالكاسات بشكل متساوي ثم عليك بتزينها بالشوكولاتة المبشورة وادخليها بعد ذلك إلى الثلاجة حتى تتجمد وتتماسك لمدة ساعتين على الأقل.
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