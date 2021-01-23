حلي بسكويت الأوريو مثل الكافيهات من ألذ الحلويات الباردة في 10 دقائق وبمكونات بسيطة

طريقة عمل حلي بسكويت الأوريو حلي بسكويت الأوريو من أحد أنواع الحلويات التي يمكن لكل سيدة صناعتها في المنزل بأفضل المكونات، حيث أن الأطفال عشاق للأوريو ويحبون أن يتم تناوله بكثير من الطرق المختلفة والمتنوعة، كما بإمكانك سيدتي أن تقومين بتحضيرها بنفسك في المنزل ببعض من المكونات البسيطة.

إليك سيدتي مجموعة مختارة من أفضل الطرق التي يمكن أن تستخدمينها لتحضير أشهى وألذ حلى الأوريو:

175 جرام بسكويت الأوريو.

50 جرام زبدة مذابة.

3 علبة كريمة خفق.

2 كوب حليب.

2 علبة قشطة.

6 قطع بسكويت أإوريو.

1 كوب بسكويت سادة مطحون.

احضري وعاء اخلطي به بسكويت الأوريو مع الزبدة.

احضري صينية من الزجاج قومي بسكب الخليط به وافرديها، ثم يتم خلط الكريمة الخفق مع الحليب حتى أن تحصلين على الكريمة.

قومي بتكسير حبات الأوريو فوق الكريمة، ثم ضعيها في صينية وادخليها إلى الثلاجة حتى أن تتماسك الطبقتين.

بعدها يتم تزينها بالأوريو قبل أن تقدميها.

هي واحدة من الطرق التي يمكن أن تقومي بتحضيرها لأفراد عائلتك وخاصة الأطفال محبين النوتيلا:

15 قطعة أوريو مفتتة.

3 ملاعق كبيرة زبدة مذابة.

2/1 كوب قشطة.

ثلاث أرباع كوب شوكولاتة.

4/1 كوب نوتيلا.

1 كوب من الشوكولاتة المبشورة.