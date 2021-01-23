سلطة سيزر من أفضل أطباق السلطة المستوحاة من المطبخ المكسيكي يتم تحضيرها بالدجاج أو بدون دجاج، تم تحضيرها لأول مرة في المكسيك داخل مطعم صغير بعدها نظراً المذاق الرائع انتشرت لكل الأماكن وأصبحت يتم تحضيرها داخل المطاعم التي تقدم المأكولات الغربية، وإن كنت من محبي سلطة سيزر المكسيكية يمكنك الاطلاع على المكونات التالية والخطوات لتقوم بتحضيرها لديك في منزلك. أولاً المكونات أولاً المكونات بهذه المكونات يمكن تحضير طبق سلطة سيزر: خبز كابوتشي مقطع إلى قطع صغيرة.

مكعبات صغيرة من خبز الفينو.

ثلاث قطع من صدور دجاج مشوية.

نصف كوب صغير من جبنة بارميزان مبشورة.

ربع كوب كبير من زيت الزيتون.

خمس ملاعق كبيرة من المايونيز.

نصف ملعقة كبيرة من الملح الناعم.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ثلاث من فصوص من الثوم المهروسة. ثانياً خطوات التحضير: ثانياً خطوات التحضير: يمكن تحضير سلطة سيزر اللذيذة بالخطوات التالية، لتكون مثل المطاعم الشهيرة: نحضر وعاء عميق نضع به الخس وتقطع صدور الدجاج المشوية إلى شرائح طويلة ونضيفهم عليه.

نحضر طاسة غير قابلة للالتصاق ونضيف عليها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونتركها حتى تسخن قليلا ً.

ثم نضيف الخبز مع تقليبه باستمرار على نار هادئة لكي يتحول لونه إلى لون أصفر ذهبي.

إضافة مقدار من الثوم المهروس والفلفل الأسود والملح وعصير الليمون وجبن البارميزان.

نقلبهم جيداً حتى يتكون قوام كثيف من المكونات السابقة.

نبدأ في سكب المزيج السابق على السلطة ونقلبها بشكل جيد.

بعد أن تمتزج جميع المكونات في السلطة نزين وجهها بإضافة الخبز المحمص.

إن كنت تود إضافة الليمون على وجه السلطة يمكنك إضافتها لإعطائها نكهة.

بعد ذلك يتم تقديم طبق السلطة بجانب أطباق الطعام الأخرى أو بمفردها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل سلطة سيزر الاصلية بالدجاج في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.