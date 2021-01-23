أحلى من الجاهز.. طريقة عمل حواوشي بالجبن في المنزل

إليكم طريقة عمل حواوشي بالجبن في المنزل حيث يعتبر الحواوشي من الأكلات الشعبية التي يتم تحضيرها في كل مكان في جميع أنحاء العالم، لكن هل سمعت من قبل عن الحواوشي بالجبن ربما لم تكن سمعت عنه من قبل فهو يشبه الحواوشي العادي ونضيف إليه الجبن ليكون شهي، ولجميع من يحبون إعداد الأطعمة في منازلهم والتفنن في طهي وصفات طعام جديدة إليكم طريقة تحضير الحواوشي في المنزل على طريقة أفضل المطاعم الكبيرة التي تقدم الحواوشي.

أولاً مقادير حواوشي بالجبن

هذه المكونات يمكنك شرائها من الخارج، كما يمكنك تحضير الخبز في المنزل بدلا من شرائه جاهزاً من الأفران وهذه المكونات كما يلي:

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة كبيرة الحجم ومفرومة.

إثنين من ثمار الفلفل الحار المفروم الناعم.

ثلاث ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

رشة من البابريكا.

رشة من توابل اللحم.

ملعقة من القرفة الناعمة.

نصف كوب من الزبده المذابة.

كوب ونصف من الجبن الموزاريلا المبشرورة.

عشرة من أرغفة الخبز البلدي.

يتم خلط كل من توابل اللحم مع البصل والبقدونس والملح والفلفل والبابريكا والقرفة والتوابل والفلفل.

حتى تأخذ اللحمة نكهة من هذه المكونات نضيفها إليه.

بعد ذلك نضيف اللحمة المفرومة إلى البصل والفلفل والبقدونس والمكونات السابقة.

نحمي الفرن على درجة حرارة مناسبة.

نفتح أرغفة الخبز البلدي وندهنه بالزبدة من الداخل.

نحشيه من الداخل بخليط اللحم السابق.

نضع فوقه طبقة من الجبنة الموزاريلا.

ندهن الخبز بالزبدة قبل أن ندخله في الفرن.

نرص الخبز على طبق ونقوم بإضافته في الفرن حتى أن ينتهي الطهي ويصبح جاهزاً.

نخرج الخبز من الفرن ونقدمه على أطباق التقديم.

ثانيا طريقة تحضير حواوشي بالجبن