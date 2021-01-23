طريقة عمل سلطة الكول سلو على طريقة كنتاكى باالخطوات وبأقل تكلفة 

طريقة عمل سلطة الكول سلو من السلطات العالمية والتي يمكن أن نقوم بتناولها في أي وقت، وبجانب جميع المأكولات تتميز بالطعم الشهي الحادق والحلو فهي لديها مذاق آخر بغير جميع السلطات التي يمكن أن نقوم بتناولها دائما عندما نقوم بتناول كنتاكي من المحلات المختلفة إذا كان ماكدونالدز وكنتاكي يبدأ بتقديم سلطة كول سلو بجانب دجاج كنتاكي وجميع الوجبات، ويفضلها كثيرا ولكن لا نعلم جيدا ما هي الطريقة التي نقوم بتحضيرها الكلوسلو داخل المنزل ومن اليوم سوف نقوم بتناوله في أي وقت وفي أي مكان لاننا سوف نوضح الطريقة الاصلية والتي تعتبر من أهم الطرق التي يجب أن نقوم بتحضير داخل المنزل.

طريقة عمل سلطة الكول سلو

يمكنك عزيزتي أن تتبعي هذه الطريقة عمل سلطة الكول سلو في المنزل بالتعرف عليها خلال السطور القادمة وهي من المكونات السهلة والسريعة والتي تتواجد دائما داخل المنزل.

شرائح بسيطه من كرنب السلطة.

نصف كوب من الجزر التي تم تقطيعها على شكل شرائح.

ملعقة من السكر.

ملعقة كبيرة من الملح كوب من الزبادي.

كوب من المايونيز.

ملعقة من الخل.

ملعقة من عصير الليمون.

بعد تجهيز كافة المكونات التي يقوم بذكرها، والتي تعتبر من أشهر ما يمكن، لذلك لا تأخذ سوى 10 دقائق أثناء تحضيرها.