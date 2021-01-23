طريقة عمل سلطة الكول سلو على طريقة كنتاكى باالخطوات وبأقل تكلفة 

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طريقة عمل سلطة الكول سلو من السلطات العالمية والتي يمكن أن نقوم بتناولها في أي وقت، وبجانب جميع المأكولات تتميز بالطعم الشهي الحادق والحلو فهي لديها مذاق آخر بغير جميع السلطات التي يمكن أن نقوم بتناولها دائما عندما نقوم بتناول كنتاكي من المحلات المختلفة إذا كان ماكدونالدز وكنتاكي يبدأ بتقديم سلطة كول سلو بجانب دجاج كنتاكي وجميع الوجبات، ويفضلها كثيرا ولكن لا نعلم جيدا ما هي الطريقة التي نقوم بتحضيرها الكلوسلو داخل المنزل ومن اليوم سوف نقوم بتناوله في أي وقت وفي أي مكان لاننا سوف نوضح الطريقة الاصلية والتي تعتبر من أهم الطرق التي يجب أن نقوم بتحضير داخل المنزل.
طريقة عمل سلطة الكول سلو
يمكنك عزيزتي أن تتبعي هذه الطريقة عمل سلطة الكول سلو في المنزل بالتعرف عليها خلال السطور القادمة وهي من المكونات السهلة والسريعة والتي تتواجد دائما داخل المنزل.المكونات :
- شرائح بسيطه من كرنب السلطة.
- نصف كوب من الجزر التي تم تقطيعها على شكل شرائح.
- ملعقة من السكر.
- ملعقة كبيرة من الملح كوب من الزبادي.
- كوب من المايونيز.
- ملعقة من الخل.
- ملعقة من عصير الليمون.
بعد تجهيز كافة المكونات التي يقوم بذكرها، والتي تعتبر من أشهر ما يمكن، لذلك لا تأخذ سوى 10 دقائق أثناء تحضيرها.
- يفضل ان تقومى بتجهيز إناء عميق وضيفي في كرنب السلطة، والجزر الشرائح.
- وقومي بتحضير وعاء آخر وهم في اضافة كمية من المكونات الثانية، من المايونيز والزبادي والملح والخل وعصير الليمون والفلفل الأسود المطحون.
- ونبدا بدون جيدا نقوم بأخذ هذه الكمية ونضيف إلى ذلك الكرنب والجزر.
- ولكن من أهم الخطوات أن نقوم بمزج هذه المكونات جيدا و نبدأ بتغطيه هذا الوعاء الموجود به سلطة كول سلو.
- ونتركه على الاقل لمدة عشر دقائق.
- ويمكن أيضا أن نقوم بترك لمدة أطول فسوف يظل الطعم الرائع موجود به.
- نبدا بتقديمه من خلال وضعه في اطباق التقديم يمكن أن نقوم بتناوله بجانب الفراخ الكنتاكي أو بروست.
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