اسرار تتبيله المشاوي التركية للحوم والفراخ وجميع المشويات علي طريقة منال العالم

اسرار تتبيله المشاوي التركية للحوم والفراخ من الأطعمة الهامة التي يجب أن نتاولها بشكل مستمر لأنها تمد أجسادنا بالبروتينات الكثير من العناصر الغذائية الهامة، ولكن يرفض الكثير تناولها هي اللحوم والدواجن، ولكن فكرة أن نحصل على مذاق شهي ومختلف يجب علينا الاهتمام بطريقة تحضيرها، فقد نجد الكثير منا يميل بشكل كبير للمشويات بالتتبيلة المتنوعة حتى أن نحصل على طعن لا مثيل له، لذا حرصنا على أن نوفر لكم أهم الوصفات لتتبيلة كافة أنواع المشويات للدجاج واللحوم وكذلك الأسماك، تعرفي عليها معنا واحصلي على مذاق شهي مثل أشهر المطاعم.

إذا كنتي من عشاق المشاوي بأنواعها المختلفة فنحن اليوم جئنا لكي بالخلطة السحرية لعمل المشاوي بطعم رائع:

المكونات:

بصلة كبيرة.

ملعقتين من الزبادي.

ثمرة من الطماطم.

4 فصوص من الثوم.

كمية قليلة من الماء.

3ملاعق من الخل.

3 ملاعق من الزيت.

ملعقة وربع من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة من الكمون.

ملعقة من الكزبرة.