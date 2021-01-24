اسهل طريقه لعمل الحليب المكثف الاصلي للشيف فاطمة ابو حاتي

اسهل طريقه لعمل الحليب المكثف الاصلي يوجد الكثير من أنواع الكيك والحلوى والأيس كريم وغيرها تكون بحاجة للحليب المحلى، حيث أنه من أبرز المكونات التي يتم استخدامها من أجل تحضير أنواع عديدة من الحلويات الغربية والكثير من أنواع المشروبات ممن أهمها الموز والحليب المكثف، لأنه يتميز بقوامه السميك وخالي تماماً من المياه، ويتم سكبه على الحلوى والكيك بشكل مباشر، أو من الممكن أن يضاف له بودرة الكاكاو الخام، لذا تحتاجه ربة البيت بشكل دائم، ونحن اليوم سوف نوفر لك طريقة تحضير الحليب المكثف الخام الأصلي.

اسهل طريقه لعمل الحليب المكثف الاصلي

سوف نقدم لكم اليوم طريقة سهلة وبسيطة لعمل الحليب المكثف الأصلي واستخدامه في وصفات عديدة:

المكونات:

كوب من الماء الساخن.

2 كوب من الحليب البودرة ويجب أن يكون كامل الدسم.

نصف ملعقة من الفانيليا.

القليل من الزبدة.

2 كوب من السكر الناعم.