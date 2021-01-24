اسهل طريقه لعمل الحليب المكثف الاصلي للشيف فاطمة ابو حاتي

اسهل طريقه لعمل الحليب المكثف الاصلي يوجد الكثير من أنواع الكيك والحلوى والأيس كريم وغيرها تكون بحاجة للحليب المحلى، حيث أنه من أبرز المكونات التي يتم استخدامها من أجل تحضير أنواع عديدة من الحلويات الغربية والكثير من أنواع المشروبات ممن أهمها الموز والحليب المكثف، لأنه يتميز بقوامه السميك وخالي تماماً من المياه، ويتم سكبه على الحلوى والكيك بشكل مباشر، أو من الممكن أن يضاف له بودرة الكاكاو الخام، لذا تحتاجه ربة البيت بشكل دائم، ونحن اليوم سوف نوفر لك طريقة تحضير الحليب المكثف الخام الأصلي.اسهل طريقه لعمل الحليب المكثف الاصلي
سوف نقدم لكم اليوم طريقة سهلة وبسيطة لعمل الحليب المكثف الأصلي واستخدامه في وصفات عديدة:
المكونات:
- كوب من الماء الساخن.
- 2 كوب من الحليب البودرة ويجب أن يكون كامل الدسم.
- نصف ملعقة من الفانيليا.
- القليل من الزبدة.
- 2 كوب من السكر الناعم.
- نقوم بوضع الحليب المجفف في إناء على النار ومن الأفضل أن نستخدم في تحضيره إناء من التيفال.
- نقوم بإضافة الماء الساخن ونقوم بتشغيل النار على درجة حرارة هادئة مع التقليب الجيد حتى أن تذوب المكونات معاً بشكل جيد.
- نقوم بإضافة السكر ويقلب حتى أن يذوب تماماً وتتجانس مع الحليب.
- نقوم بإضافة الفانيليا والزبدة ونقلب الخليط من جديد بشكل جيد.
- نترك الخليط على النار مع التقليب المستمر دون أن تتوقفين لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، حتى أن تلاحظين أن الخليط أصبح ذات قوام كثيف.
- يرفع الخليط من على النار ويترك جانباً حتى أن يبرد تماماً.
- نقوم بسكب الخليط في إناء محكم الغلق ونحتفظ به في الثلاجة لحين الاستخدام في الكثير من الأغراض وأنواع الحلو لمتنوعة التي تتميز بمذاقها الشهي، ويمد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم.
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