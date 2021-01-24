طريقه المعمول السعودى بالخطوات وطرق تحضيره  بكل سهوله فى المنزل

طريقه المعمول السعودى بالخطوات وطرق تحضيره طريقه المعمول السعودى المتعدد الطرق والتي يتم تحضيره بكثير من الطرق المختلفة والمتنوعة، كما أنه واحد من أشهر أنواع الحلويات الشرقية والتقليدية التي يتم تحضيرها وشراؤها في كثير من المناسبات ومن أبرزها عيد الفطر المبارك في هذا عيد يتم الاحتفال عن طريق تحضير وشراء المعمول التي يتم تحضيره بكثير من الطرق المتنوعة، وسوف نقدم لكم منها القليل لكي تقومي سيدتي بتحضيرها بنفسك في البيت.

طريقه المعمول السعودى

يوجد الكثير من أنواع المعمول التي يمكن أن يتم تحضيرها بكل سهولة في المنزل كالتالي:

1 كيلو دقيق أبيض متعدد الاستخدامات.

400 جرام سمن.

1.5 ملعقة زبدة.

1 ملعقة صغيرة سكر.

2/1 ملعقة صغيرة ملح.

2/1 ملعقة صغيرة محلب.

2/1 ملعقة خميرة مذابة بالماء.

1 ملعقة صغيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة.

1 عود قرفة.

ماء دافئ.

2/1 ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

معجون تمر.

سمسم محمص.

مقادير حشو المعمول:

احضري بولا ضعي بها الدقيق والسكر والحليب والمحلب والملح وقلبي جيداً لتتجانس مع بعضها. ضعي قدر على نار هادئة ضعي به الزبدة والقرفة وقلبي حتى أن تذوب تماماً ثم ارفعيها من على النار واتركيها لتبرد. اسكبي الزبدة والقرفة في بولة الدقيق وقلبي جيداً حتى أن يمتص الدقيق الزبدة تماماً ويصبح لديك خليط مثل الرمال. ثم يتم إضافة خليك الماء والخميرة واعجني المكونات مع بعضها وإضافة ما تحتاج له عملية العجن من ماء دافئ لتصبح العجينة طرية ومماسكة. اتركيه لمدة 10 دقائق حتى أن ترتاح وتتخمر، بعد ذلك افردي العجينة وقسميها لكرات متساوية الحجم. ثم قومي بعمل تجويف بكرات العجينة ضعيها بداخلها قطعة من عجينة التمر ثم لفيها مرة ثانية على شكل كرات وضعيها بقالب المعمول لتأخذ الشكل المطلوب. احضري صينية الفرن ضعي بها قطع المعمول مع ترك مسافة بين بعضهم البعض، ادخليها للفرن واتركيه لينضج لمدة 20 دقيقة ويرش على وجها السكر الناعم وبالهناء والشفاء.

طريقة التحضير: