طريقة عمل طحينه السمسم بدون دقيق

طريقة عمل طحينه السمسم من أسهل الطرق التي لا تحتاج إلى مكونات غريبة أو متعددة فقط الزيت والسمسم فهنا طريقتنا تعتمد على السمسم فقط للحصول على طحينه بدون إضافات أي خام 100%، وذلك للحصول على القيمة الغذائية المتوفرة في ألطحينه، تدخل الطحينه في العديد من الأكلات الشعبية مثل بابا غنوج الأكلة المصرية الشهيرة ومع الإضافات يصنع منها سلطة الطحينه والكثير من الأكلات التي لا يمكن فصل الطحينه عنها.

سمسم محمص.

100 جرام دقيق.

زيت نباتي.

طريقة عمل الطحينه في المنزل

يحمص السمسم على النار بعد تنقيته م الشوائب العالقة ويوضع في خلاط ويوضع الزيت بكمية مناسبة والدقيق ويتم الخلط بين المكونات خلطاً جيداً جداً حتى تصبح الطحينه ذات القوام المعروف.

زيت سمسم .

سمسم أبيض أو سمسم أحمر حسب الرغبة.

طريقة عمل الطحينه بدون دقيق

ينقى السمسم جيداً ويرفع على النار ويحمص جيداً ثم يوضع في خلاط مع إضافة زيت السمسم ، ممكن استبدال زيت السمسم بزيت الزيتون ويتم طحن المكونات جيداً حتى ينتج الطحينه بقوامها المميز.

طريقة عمل سلطة الطحينه للمشاوي

كمية مناسبة من الطحينه نضعها في إناء عميق ونضيف عليها ملعقة خل كبيرة مع ربع ملعقة ثوم مفروم، يضاف الكمون المطحون بمقدار ربع ملعقة صغيرة وفنجان ماء ، وملح، شطه حمراء، باربكيا، ويتم خلط جميع المكونات بملعقة خشبية وإن كانت الطحينه بقوام ثقيل يتم تخفيفها بماء حتى نحصل على القوام المناسب وتجمل بالنعناع الأخضر أو مفروم البقدونس.

تحسن صحة الدماغ فهي تحتوي على أوميجا 3 وأوميجا 6 والتي تدخل في الخلية العصبية وتغذيها وبالتالي في تؤثر في صحة الدماغ ويبطئ ظهور مرض الزهايمر.

تحافظ على مستويات ضغط الدم، فهي تحتوي على نسبة جيدة من البوتاسيوم، والتي يمكن أن تلعب دورا مهما في إدارة مستويات ضغط الدم.

تحتوي الطحينه على مضادات الأكسدة قوية فهي تسهم في تقليل الالتهابات.

تحسن صحة القلب، تعمل على تحسين صحة القلب،السمسم غني بمادة “السمسمولين” التي تساهم في منع أمراض القلب والأوعية الدموية.

تقوية مناعة الجسم، فهي تحتوي على معادن مثل الزنك والسيلينيوم والحديد والنحاس. وهي تعمل على تحسين خلايا الدم البيضاء التي تقاوم الجراثيم والأمراض بشكل عام.

فوائد الطحينه للجسم