طريقة عمل الخبز الشامي المدهش في المنزل مثل الخبز الذي يباع في المحلات

يعتبر الخبز الشامي من الأغذية الرئيسية التي من الضروري وجودها على كل مائدة طعام، ويعد هذا الخبز من احلي واطعم أنواع الخبز المعروفة والمشهورة، ويستخدم في إعداد أنواع السندوتشات المختلفة مثل ساندوتشات الكبدة وساندوتشات الشاورما والبطاطس وأنواع أخرى كثيرة، وتختلف مكونات الخبز من نوع إلى آخر على حسب النوع المراد فهناك الخبز المصري والخبز العربي والخبز الهندي، ويوجد العديد من الأسباب لجعل الخبز مثل الذي يباع في المحلات ومنها الاهتمام بالعجن لمدة لا تقل عن عشر دقائق، ويفضل صنع كمية قليلة منه حتى يتم تناوله طازج بدلاً من وضعه في الثلاجة لمدة طويلة، ومن الأفضل صنعه في المنزل بدل من شرائه جاهزاً كل يوم وبتكلفة كبيرة، واليوم سوف نقدم لحضراتكم طريقة عمل الخبز الشامي المدهش بمكوناته الدقيقة.

مكونات الخبز الشامي

مكونات الخبز الشامي من المكونات البسيطة وتختلف مكونات الخبز حسب نوعه وهي كما يلي:

كمية من الدقيق ( على حسب العجين ).

ملعقة كبيرة من الخميرة البيرة.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزبادي ( من الممكن الإستغناء عنه ).

كوب من الماء الدافئ.

طريقة الإعداد والتحضير

تجد كثير من الأمهات صعوبة في القيام به في المنزل لذلك قررنا تقديم طريقة بسيطة لكل أم ترغب القيام به وهي كالتالي:

نقوم بإذابة السكر والخميرة في كمية ماء قليلة. ثم نقوم بإضافة الزبادي والخل الأبيض إلى مكونات السكر والخميرة. ننخل الدقيق جيداً ونضع به الملح ونضيفه تدريجياً إلى الخليط السابق ونضع الماء أيضاً تدريجياً على حسب ما تتماسك العجينة وتصبح طرية. بعد ذلك نغطي العجين يرتاح لمدة ساعة أو أكثر حتى يتخمر. نقسم العجين إلى كرات متوسطة الحجم ونفردها بالنشابة على سطح مرشوش عليه بالدقيق. ونتركه يرتاح فترة قصيرة ثم ندخله الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتى ينضج.

سر نجاح هذا الخبز المفضل لدى الجميع

يوجد مجموعة من الأسباب التي تجعل الخبز مثل خبز المحلات وهي: