طريقة عمل العسل الأسود للقضاء على فقر الدم _ أشهر أكلات الصعيد المصري

العسل الأسود من أقدم الأكلات الشعبية المتوارثة من الصعيد في جنوب مصر فقد أشتهر السكان بطريقة عمل العسل الأسود ومنه إلى باقي محافظات مصر، يحتوي العسل الأسود على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لبناء جسم قوي خالي من الأنميا فالعسل الأسود يحتوي على نسبة مرتفعة من الحديد لمعالجة فقر الدم، ورفع مناعة الجسم .

طريقة عمل العسل الأسود في المنزل

أشتهر صعيد مصر بالكثير من الأكلات التي تتميز بالطعم المميز والقيمة الغذائية المرتفعة منها الويكة ، والشلولح ، والعسل الأسود مع الطحينه والكثير من الأكلات المميزة ومقالنا اليوم يدور حول طريقة عمل العسل بالتفصيل، يصنع العسل الأسود من عصير قصب السكر المخمر بطريقة جداً سهلة.

يمكن شراء كمية مناسبة من عصير قصب السكر للأماكن التي يسهل شراء العصير منها، أما أن نحضر القصب ونقوم بتقشيره وعصرة في أي معصرة منزلية حتى نحصل على عصير القصب، نضع القصب في إناء ويرفع على نار متوسطة ويقلب حتى يغلي ويبدأ الماء في التبخر.

يترك العصير حتى يبرد ثم يوضع في أنية من الفخار محكمة الغلق أو أنية زجاجية محكمة الغلق ويتم وضعها في مكان جاف وتترك مدة حوالي 14 يوم حتى يخمر ويصير عسل أسود المتعارف عليه، يؤكل العسل مع ألطحينه وهي أشهر طريقة للأكل مع الفطير المشلتت أو الخبز.

لمعالجة فقر الدم ، يشرب عصير القصب على الحلبة الحصى وينفع في حالات النزيف الرحمي وبعد عمليات الولادة، يشرب العسل مع اللبن أو مع الماء وكلها طرق شرب ترفع من نسبة الحديد في الجسم، ومع فوائد العسل الأسود المتميزة تمتع بجسد قوي طبيعياً.