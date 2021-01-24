أقوي كريم طبيعي للعروسة تبييض فوري للمناطق الحساسة والابطين والجسم بالكامل في 3 أيام

كريم طبيعي للعروسة تبييض فوري للمناطق الحساسة والابطين نحن نتفق سوياً أن اسمرار المنطقة الحساسة من أكثر ما يزعج السيدات بدرجة كبيرة للغاية، ومن المؤكد أن تبدأ عملية البحث عن أفضل الحلول التي تساعد في القضاء على اسمرار المناطق الحساسة حيث أنها من المشاكل التي تضعها في الكثير من المواقف المحرجة أمام زوجها، ونجد فئة كبيرة من الأشخاص ينفقون مبالغ كبيرة في شراء منتجات وكريمات التفتيح الكيميائية ذات ماركات عالمية بهدف التخلص من هذه المشكلة، ولكننا لا ندرك على الرغم من فعاليتها أنها تترك أثار سلبية على الجسم بالمدى البعيد، لذا حرصنا على أن نوفر لكم طريقة صنع كريم منزلي بمكونات طبيعية آمنة تماماً على بشرتك وخالية من أي آثار جانبية.

طريقة عمل كريم منزلي لتفتيح المناطق الحساسة

بعيداً تماماً عن تطبيق الكريمات الكيميائية نقدم لكم كريمات منزلية تعمل على تفتيح المناطق الحساسة في المنزل:

كريم اللوز

يتم من خلال مزج ربع كوب من العسل النقي مع ربع كوب من اللوز المطحون، ويضاف لهم نصف ملعقة من عصير الليمون وريع كوب من الحليب السائل، وملعقتين من مسحوق الكركم ويقلب المكونات معاً بشكل جيد حتى تماما التجانس، ومن ثم نسكب المزيج في عبوة محكمة الغلق ونحتفظ به في الثلاجة لمدة 15 ساعة متواصلين، وبعد ذلك يطبق الكريم على المنطقة المتضررة، قبل النوم ويترك لمدة ليلة كاملة ويشطف بالصباح وسوف تلاحظين الفرق بنفسك من أول استخدام.