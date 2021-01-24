6 عادات يومية لإعادة إنبات الشعر وعلاج التساقط دون استخدام وصفات طبيعية أو صناعية

تعاني كثير من النساء من مشكلة تساقط الشعر التي لا ترتبط بسن معين، وكذلك تعاني البعض من الفراغات الموجودة في فروة الرأس، وعادة ما يؤدي الاستمرار على روتين العادات الصحية اليومية السيئة هو السبب الأساسي لتساقط الشعر في حالة إذا لم يكن السبب مرض أو وراثة، حيث يؤدي الإفراط في صبغ الشعر واستخدام مكواة فرد الشعر وتمشيطه بعنف وتعريضه لأشعة الشمس الضارة إلى تقصف وتلف وسقوط الشعر، واليوم سوف نقدم لك من خلال موقع ثقفني 6 طرق وعادات ونصائح يومية لإنبات الشعر من جديد ومنع سقوطه دون الحاجة لاستخدام مستحضرات تجميل باهظة الثمن، أو استخدام وصفات طبيعية لا تناسب كل انواع الشعر.

عادات ونصائح يومية لعلاج تساقط الشعر وإنبات فراغات الرأس

العادة اليومية الأولى التي يجب اتباعها هي تناول الأطعمة الغنية بالبروتين خاصة المكسرات الغنية بالبروتينات والزيوت المفيدة للجسم والشعر ، وكذلك يجب تناول كميات مناسبة من البيض والأسماك واللحوم الخالية من الدهون، أما العادة الثانية فهي ضرورة تدليك فروة الرأس باستمرار على الأقل مرة يوميا لمدة 5 دقائق، وذلك لتنشيط الدورة الدموية الذي يساعد على تحفيز نمو الشعر بشكل ملحوظ في فترة قصيرة؛ لأنه يزيد تدفق الدم إلى فروة الرأس.

العادة الثالثة تجنب أمشاط الشعر المصنوعة من المواد البلاستيكية واستخدام فرشاة الشعر النايلون أو المشط الخشبي بدلا منها، وذلك يعمل أيضا على تنشيط الدورة الدموية وزيادة تدفق الدم إلى فروة الرأس،أما العادة الرابعة فهي استعمال الزيوت الطبيعية ضمن روتين العناية بالشعر مثل زيت الثوم والخروع والزيتون، لأنها مفيدة في إنبات الشعر، وملء فراغات فروة الرأس.

العادة اليومية الخامسة هي ضرورة التأكد من حصول الشعر على الفيتامينات والمكملات الغذائية اللازمة مثل فيتامينات هـ ود وج، بالإضافة إلى زيت السمك وعنصري الزنك والحديد، ويمكنكِ تناول تلك العناصر بشكل غير مباشر من خلال الأطعمة التي تحتوي عليها، أو أخذها في شكل أقراص علاجية، ولكن يجب أولا استشارة الطبيب قبل تناولها على هيئة أقراص لمعرفة الكمية المناسبة للجسم.

العادة السادسة هي عبارة عن مجموعة من النصائح المركبة التي يجب الالتزام بها لضمان ظهور نتائج العلاج بشكل أسرع، حيث يجب عدم غسل الشعر بشكل يومي تجنبا لتقصفه ومن ثم تساقطه، كذلك يجب التقليل من استخدام المكواة ومجفف الشعر على درجات حرارة عالية، واستخدام زيت بذور اليقطين لفاعليته الكبيرة في إعادة إنبات الشعر، والاهتمام بتهوية الشعر وعدم استخدام الصبغة أو تقليلها وتجنب تعريض الشعر لأشعة الشمس بشكل مباشر.

علاج تساقط الشعر وتغذيته

للحفاظ على صحة شعرك وحمايته من التساقط ولتقوية مناعة الجسم بشكل عام، يجب أن يحتوي روتينك الغذائي اليومي على عصير البرتقال وعصير الشمندر بحيث يتم تناول احدهما في الصباح مع الافطار والآخر في المساء، كما ينصح بغسيل شعرك مرة في الأسبوع بعصير البطاطس لما له من فوائد رهيبة للشعر، ويمكنك الحصول عليه من خلال خلط البطاطس في الخلاط وتصفية الخليط.

الفازلين أيضا هام جدا للشعر حيث يعمل على ترطيب الشعر وتغذيته بالإضافة إلى فك التشابك، كما يمنح الشعر لمعان ومظهر صحي جدا، ويحارب الفازلين الهيشان والتقصف، لذا فإن من أفضل زيوت الشعر هو زيت الفازلين حيث يتم وضعه مع ماء في وعاء رزاز أو بخاخ ويتم رشه على شعر مُبلل، ويُترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة ثم يتم غسله بواسطة الشامبو والبلسم المناسبين حسب نوع الشعر.