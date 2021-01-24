طريقة عمل الكريب الحلو اللذيذ بطريقة سوف تعجب الجميع وطعم غير مقاوم

يعتبر الكريب من أنواع الحلويات المفضلة لدى جميع الناس، ويتميز بسرعة تحضيره وسهولتها والقيام به في أي وقت، ويوجد له عدة طرق وأنواع مختلفة منها الحلو بالشيكولاته أو المربي أو الكاسترد أو أي نوع آخر والحادق بالفراخ أو السجق أو البانية أو غيره، وتعود شهرته إلى فرنسا وكان يوجد يوم مخصص له للاعتقاد بمن يكون غنياً في تلك السنة، ويوجد له عدة أسماء مختلفة على حسب كل بلد والاسم المعروف بها، ويمكن تقديمه في العزومات والمناسبات السعيدة حيث يتم إعداده في شهر رمضان الكريم كنوع مفضل من الحلويات، والآن سوف نقدم لحضراتكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات الكريب وطريقة تحضيره السهلة.

مكونات الكريب الممتاز

يحتوي الكريب على عدة مكونات متوفرة عند كل ست بيت شاطرة مهتمة بعمل الحلويات وغيرها وهذه المكونات هي:

كوب من الحليب السائل أو الماء.

كوب من الدقيق.

حبة واحدة من البيض ( يمكن الإستغناء عنها ).

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من السكر.

رشة صغيرة من الملح.

كمية قليلة من الزيت.

كمية من السكر البودرة للرش أو أي شيء آخر تريد حشوه.

طريقة الإعداد والتحضير

على رأي المقولة المشهورة كل شيخ وله طريقة وطريقتنا غير أي طريقة وهي كما يلي:

نقوم بوضع البيضة والسكر والفانيليا والحليب السائل أو الماء في الخلاط الكهربائي او المضرب الكهربائي ونخلطهم جيداً. بعد ذلك نضع رشة الملح في الدقيق بعد أن ننخله جيداً ونضيف عليه الخليط السابق، نقلب جميع المكونات جيداً حتى نحصل قوام لين. نقوم بعد ذلك بتسخين مقلاة غير لاصقة ( مقلاة تيفال ) على نار متوسطة نضع بها كمية قليلة من الزيت. نضع في منتصفها كمية قليلة من العجين نقوم بعد ذلك بتحريك المقلاة حتى يصبح العجين على شكل دائرة. نترك العجين يتحمر ثم نقلبه على الناحية الأخرى، نكرر هذه الخطوات حتى تنتهي كمية العجين الموجودة. نقوم برش السكر البودرة عليه بعد وضعه في طبق التقديم أو من الممكن حشوه بأي شئ آخر مراد.

ويتم تناوله بألف هنا وشفا.