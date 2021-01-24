من غير ما يمتص نقطة زيت اقلي الباذنجان بطريقة احترافية صحية مقرمشة ولذيذة

كثيرًا ما نبحث عن طرق جديدة وصحية لطهي الطعام، ولكن حين نبحث عن ذلك نعي اهتمامنا بطبيعة الحال إلى المذاق المميز، ونظرًا للانتشار الواسع للزيوت المهدرجة والتأكد من ضررها الحتمي على صحة الإنسان، جعلنا نبحث عن طريقة قلي الباذنجان بدون زيت والتي تضمن لنا صحة جيدة ومذاق لا مثيل له.

يمكننا طهي الباذنجان كما هو بقشرته أو بعد تقشيره حسب الرغبة.بعد ذلك يتم تقطيع الباذنجان إلى شرائح متناسبة القياس ومن ثم وضعه في ماء مغليّ بالإضافة إلى ملعقتين من الملح. يترك ليغلي لمدة لا تقل عن الخمسة عشر دقيقة، وحينها نجد أن لون الماء قد تغير للون البنيّ. يتم تصفيه من الماء ويترك خمسة دقائق على أوراق المناديل التي تعمل على إمتصاص الماء بشكل جيد لضمان تصفيته بشكل نهائي. يتم وضع كم صغير جدًا من الزيت المضغوط الغير مهدرج على النار وبعد أن تسخن بالقدر الكافي يتم وضع شرائح الباذنجان حتى تأخذ اللون الأحمر المقلي فقط، ومن ثم نخرجها ونضعها على أوراق المناديل لإزالة الزيادة من الزيت المضغوط.

من أكثر الطرق الصحية لقلي الباذنجان هي قليه في زيت الزيتون، لأن الباذنجان لا يمتص زيت الزيتون كامتصاصه لبقية الزيوت، ويتم ذلك بتسخين زيت الزيتون جيدًا على النار ومن ثم قلي الباذنجان فيه حتى يتم التحمير وتغير اللون وتصفيته بشكل جيد بعد القلي للحصول على باذنجان صحي ذو طعم شهي ولذيذ. يمكن الاحتفاظ بجزء من قشرته وإزالة البعض الآخر للاستفادة من كم الحديد المميز المختزن بقشرة الباذنجان، كما يمكن إزالتها بحسب الرغبة. للتخلص من ماء الباذنجان من الممكن أن تقطعه إلى شرائح وترش عليه قدر مناسب من الملح وتتركه قليلاً ليصفي عصارته، ومن ثم البدء في قليه. كما يمكن أن تضع عليه بعد تصفيته البقسماط أو الدقيق وبعدها تقوم بتحميره وتلك الطريقة تقلل من إمتصاص الزيت وتجعله أخف وأقل ضررًا. كما يمكن طهيه بطريقة الشواء، وتلك الطريقة تتميز بالطعم المميز وتكون صحية وخفيفة على المعدة.

طريقة قلي الباذنجان بدون زيتنصائح لقلي الباذنجان

لابد وأن يجتهد الأشخاص في تناول الأطعمة الصحية لما تحدثه الزيوت المهدرجة والأطعمة السريعة من أمراض لا حصر لها، أبرزها تصلب الشرايين نتيجة لإرتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والتعرض إلى الجلطات وأمراض الأوعية الدموية التي قد تتسبب في السكتات الدماغية على المدى البعيد، فلابد من إتّباع طريقة قلي الباذنجان بدون زيت وغيرها من الطرق التي تحافظ على صحتنا.