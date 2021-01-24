طريقة بسكويت العشر دقائق في البيت خطوة بخطوة بإحترافية اشهر الشيفات

طريقة بسكويت العشر دقائق , البسكويت من أحب الحلويات الجميلة التي يُمكن تناولها في جميع الأوقات، إن كان في وجبة الإفطار أو وجبة خفيفة بين الوجبات، ويُوجد طرق سهلة وبمكونات بسيطة يُمكن من خلالها تَحضير أقوى بسكويت طعمه شهي وخفيف، واقتصادي لا يَحتاج لمكونات كثيرة، ويَتم تَحضيره في خلال 10 دقائق فقط لذا يُمكن اعتباره من ضمن الحلويات السريعة التي يُمكن تَحضيرها لضيوفك.

طريقة بسكويت العشر دقائق

لذا وفي خلال السطور القادمة سَنتعرف على أفضل طريقة لتحضير بسكويت العشر دقائق:-

كوب ونصف من الدقيق المنخول.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من الزبدة أو السمن.

ملعقة صغيرة من بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

أضيفي كلًا من السكر + البيض + الفانيليا في وعاء واخفقي كل المكونات جيدًا.

أضيفي الزيت+ الزبدة مع الاستمرار في التَقليب لحين الحصول على القوام المُناسب.

في هذه المرحلة يُمكن إضافة ملعقة من الكاكاو صغيرة ولكن اعلمي أنه سَتقومين بَأخذ ملعقة أخرى من الدقيق حتى يُصبح القوام مٌناسب.

بَعد الحصول على القوام المناسب ابدئي في تشكيل البسكويت حسب الشكل الذي ترغبين به، ويُمكنك استخدام الملعقة في التشكيل، ثم اغمسي البسكويت في السكر الأبيض.

رصي البسكويت في الصينية المدهونة أو بها ورق الزبد.

ضعي الصينية في الفرن الساخن مُسبقًا حتى يَتغير لونه ويُصبح ناضج تمامًا.

طريقة التَحضير

كوب ونصف من الدقيق.

نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

بيضة كاملة بدرجة حرارة الغرفة

ملعقة صغيرة فانيليا.

لتشكيل العجين الكاكاو ملعقة صغيرة من الحليب + ملعقة صغيرة من الكاكاو.

طريقة تَحضير بسكويت العشر دقايق للشيف فاطمة أبو حاتي

أضيفي البيض + الفانيليا + السكر واخلطي كل المكونات جيدًا ثم الزيت مع الاستمرار في الخلط.

ثم أضيفي الملح وبيكنج بودر مع الدقيق ومزجه جيدًا.

ثم يَتم إضافة الخليط السائل مع الدقيق ويُمزج مرة أخرى.

قسمي العجين وفي القسم الآخر يُضاف الكاكاو والحليب.

شَكلي العجين تغمس في السكر الناعم وضعي القطع في الصينية.

ادخلي الصينية الفرن الساخن حتى يُصبح تمام النضج.

طريقة التَحضير