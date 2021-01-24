يبحث العديد من عُشاق الحلوى الشرقية عن طريقة البسبوسة المصرية الأصلية، حيث تعتبر البسبوسة أو هريسة السميد أحد أشهر وألذ أصناف الحلوى التي يرغب الكثير من الأشخاص في تناولها وخاصة الأطفال، وهي من أكثر الحلوى المعروفة في الكثير من دول العالم، وتحتوي على العديد من المكونات ومن أبرزها السميد، والقشطة وغيرها، وتختلف طريقة تحضيرها من شخص لأخر، لذا اليوم سنوضح لكم كيفية تحضيرها بالتفصيل خلال السطور التالية. طريقة البسبوسة المصرية خطوة بخطوة طريقة البسبوسة المصرية خطوة بخطوة المكونات: كوب ونصف من السميد.

ثلاث ملاعق صغيرة من جوز الهند.

كوب صغير من السكر الناعم.

كمية مناسبة من لبن الزبادي.

علبة من القشطة.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

نصف ملعقة من القرفة المطحونة.

القليل من السمنة.

كمية مناسبة من القطر.

مكسرات حسب الرغبة للتزيين ويمكن الاستغناء عنها. طريقة تحضير البسبوسة المصرية نحضر إناء عميق، ونضع فيه من السميد، والسكر، والفانيلا، والقرفة، واللبن الزبادي ويتم خلطهم بشكل جيد.

أثناء التقليب بالمضرب اليدوي، نبدأ بإضافة القشطة، والبيكنج بودر، وجوز الهند ويتم مزجهم برفق وخفة حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض جيداً.

ندهن الصينية بالسمنة والقليل من الدقيق طبقة خفيفة جداً حتى لا تلتصق البسبوسة، ثم نسكب الخليط السابق.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نضع الصينية فيها ونتركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى تتحمر أطرافها وتنضج، وهذه أفضل طريقة لتسويتها جيداً.

نسكب القطر البارد على صينية البسبوسة ونقوم بتقطيعها إلى عدة قطع.

نعيد الصينية مرة أخرى إلى الفرن وهو مغلق ونتركها حتى تتحمر وتبدأ عملية الكرملة.

نخرج البسبوسة من الفرن سريعاً ونتركها جانباً حتى تبرد.

نضع قطع البسبوسة برفق شديد في طبق للتقديم. طريقة تحضير البسبوسة المصرية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البسبوسة المصرية على أصولها والطريقة الصحيحة لتسوية البسبوسة في الفرن مثل المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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