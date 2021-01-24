وصفة النشا لكل عروس مقبلة على الزواج لتفتيح البشرة من أول مرة

تتعدد استخدامات النشا فهو يدخل تقريبا في كافة الأطعمة سواء الأطعمة العادية أو الحلويات مثل المهلبية والأرز بلبن، كما انه يوضع على تتبيله البانية فهو له له فوائد عديدة ومن أهم فوائد النشا أيضا انه يقوم بتفتيح الجسم لذلك تستخدمه العديد من النسا في عملية تفتيح الأماكن الداكنة في الجسم ومن خلال السطور القادمة سنقدم لكل عروس مقبله على الزواج وتستعد لعمل روتين لتفتيح الجسم وصفة جبارة لتفتيح الجسم في أقصر وقت.

وصفات سحرية لتفتيح الجسم والمناطق الداكنة : وصفة اللبن البودر والنشا:

المكونات :

5 ملاعق من النشا – 5 ملاعق من اللبن البودر – 2 ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير :

قومي بإضافة النشا وحليب البودر وقومي بتقليبهم جيدا ثم قومي بإضافة زيت الزيتون وماء الورد فهو يعطي رائحة جذابة، ثم قومي بدهن هذا الخليط عل المناطق الداكنة وقومي بفركه جيدا باستخدام الليفة المغربية، وقومي بتكرار هذه العملية يوميا لمدة شهر وسوف تلاحظي النتيجة بنفسك.

خلطة النشا والزبادي :

المكونات :

ملعقة كبيرة من الزبادي – ملعقة كبيرة من النشا – ملعقة كبيرة من عيل النحل .

طريقة الاستعمال

قومي بخلط ملعقة الزبادي مع النشا وملعقة عسل النحل وفائدة عسل النحل فهو يعمل على ترتيب الجسم وتنعيمه، وقومي بالتقليب الجيد حتى تتجانس جميع المكونات معا ، ثم قومي بدهن المناطق الداكنة في جسمك وسوف ترين النتيجة

ويمكن استخدام هذه الوصفة مرة يوميا لمدة أسبوعين وسوف ترين انه لم هناك أماكن داكنة وسوف تلاحظي نعومة جسمك ويرجع هذا إلي العسل فله مميزات لا تعد ومن أهمها نعومة الجسم.

تقليل تهيج والتهابات الجلد

تقليل رطوبة القدم

الوقاية من رائحة العرق في الصيف

تنظيف البشرة وتفتيحها

فوائد النشا للبشرة :