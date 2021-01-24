طريقة عمل السويسرول بالشيكولاتة البسيطة وسهولة عملها في المنزل

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السويسرول بالشيكولاتة من الحلويات اللذيذة التى يعشقها الكثير من الأطفال، وهذا لأن الأطفال يحبون الحلويات والشوكولاتات بشكل خاص، لذلك سوف نقدم طريقة سهلة للأمهات لعمله في المنزل، وهو من الحلويات الخفيفة والمغذية، وايضاً لا يأخذ الكثير من الوقت لتحضيره، لذلك سوف نقدم طريقة مدهشة لعمله في المنزل وبأقل تكلفة يمكن أن تتخيلها ست البيت، هيا نتعرف على سويسرول الشيكولاتة اللذيذ.مقادير عمل السويسرول بالشيكولاتة
يحتوى السويسرول بالشيكولاتة على العديد من المكونات سوف نقدمها لكم وهى كالآتي:-
- 4 حبات من البيض.
- كوب إلا ربع من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف كوب من السكر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ربع ملعقة صغيرة بشر ليمون.
- كوب شوكولاتة نوتيلا.
- شربات خفيف.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل السويسرول بالشيكولاتة في المنزل وهى كالتالي:-
- نحضر وعاء من الإستنليس ونخفق فيه البيض والسكر، ونخفق بالمضرب اليدوى لمدة 6 دقائق.
- ثم نحضر المضرب الكهربائى ونقوم بتشغيله، ونخفق الخليط جيداً حتى يصبح الخليط كريمى.
- بعد ذلك نقوم بنخل الدقيق ونضع فوقه النشا والبيكنج بودر.
- ثم ننزله على خليط البيض بشكل تدريجى ونقلب بشكل بطئ.
- نحضر صينية مستطيلة، نقوم بتبطينها بورق الزبدة وندهن الورق بالزبدة بإستخدام فرشاة من السيليكون، ونقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- نسكب الخليط بالصينية وندخله الفرن لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.
- بعد إخراجه من الفرن نسقيه بشربات خفيف ويلف بورق الزبدة حتى يبرد، بعد ذلك نحضر الشيكولاتة ونفرد السويسرول ونضعها عليه مع ترك الجوانب.
- بعد ذلك نقوم بلفه ونضعه في الثلاجة، في ذلك الوقت نقوم بتحضير صوص الشيكولاتة بإحضار وعاء ونضع فيه الزبدة مع الحليب السائل على نار هادئة ونضيف فوقه السكر والكاكاو الخام ونقلبهم جيداً حتى نحصل على صوص الشيكولاتة.
- بعد ذلك نخرج السويسرول من الثلاجة ونسكب عليه صوص الشيكولاتة، ثم ندخله الثلاجة مرة آخرى حتى يتماسك جيداً.
- بعد ذلك نقطعه من الأطراف حتى يصبح متساوى وبهذا نكون قدمنا السويسرول في المنزل.
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