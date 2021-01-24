طريقة عمل السويسرول بالشيكولاتة البسيطة وسهولة عملها في المنزل

السويسرول بالشيكولاتة من الحلويات اللذيذة التى يعشقها الكثير من الأطفال، وهذا لأن الأطفال يحبون الحلويات والشوكولاتات بشكل خاص، لذلك سوف نقدم طريقة سهلة للأمهات لعمله في المنزل، وهو من الحلويات الخفيفة والمغذية، وايضاً لا يأخذ الكثير من الوقت لتحضيره، لذلك سوف نقدم طريقة مدهشة لعمله في المنزل وبأقل تكلفة يمكن أن تتخيلها ست البيت، هيا نتعرف على سويسرول الشيكولاتة اللذيذ.

مقادير عمل السويسرول بالشيكولاتة

يحتوى السويسرول بالشيكولاتة على العديد من المكونات سوف نقدمها لكم وهى كالآتي:-

4 حبات من البيض. كوب إلا ربع من الدقيق. ملعقة كبيرة من النشا. نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. نصف كوب من السكر. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ربع ملعقة صغيرة بشر ليمون. كوب شوكولاتة نوتيلا. شربات خفيف.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل السويسرول بالشيكولاتة في المنزل وهى كالتالي:-