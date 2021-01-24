طريقة عمل الحليب المكثف في البيت بطريقة سهلة واقتصادية

اصبح الحليب المكثف يدخل في العديد من الحلويات التي لها شهرة كبيرة حيث انه يعطيها طعم مميز ورائع، ومن اهم هذه الأطعمة التي يدخل فيها الحليب المكثف هي الأيس كريم والتورت والجاتوهات .. ألخ، والكثير من السيدات يقومون بشرائه جاهز واليوم قد وفرنا لكي سيدتي طريقة عمل الحليب المكثف بأسهل الطرق ومن منتجات موجودة في البيت ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل الحليب المكثف فهو له أكثر من طريقة بدلا من شرائه جاهز. طريقة عمل الحليب المكثف في المنزل: طريقة عمل الحليب المكثف في المنزل: طريقة عمل الحليب المكثف بالحليب البودر: 2كوب كبير من الحليب البودر

2 كوب كبير من السكر

كأس كبير من الماء المغلي

ربع ملعقة كبيرة من الفانيليا. طريقة التحضير : نقوم بمزج الماء المغلي مع الحليب ونضعه على نار هادئة ونقوم بالتقليب الجيدحتى يكون لدينا خليط المتجانس، ثم نضيف الفانيليا والسكر ثم نقوم بخلط المكونات جيدا ونتركهم على النار لمدة نصف ساعة .

نترك الخليط حتى يبرد

ثم نضع هذا الخليط في وعاء محكم الغلق ونضعه قي دفي الثلاجة. الحليب المكثف بالحليب السائل : المكونات : نصف كيلو من الحليب

100 جرام من السكر

2 ملعقة صغيرة من الزبدة طريقة التحضير : نقوم بخلط السكر مع الحليب ونقوم بالتقليب ثم نضعهم على نار هادئة.

نقوم بتركه على نار هادئة حتى يغلي لمدة من خمس دقائق الى عشر دقائق، ثم نضيف له الزبدة ثم نتركه على نار هادئة حتى نجد انه اصبح كثيفا.

ثم نتركه حتى يبرد ثم نقوم بوضعه في وعاء محكم الغلق ثم نضعه في الثلاجة ونستخدمه عند الحاجة.

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