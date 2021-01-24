احلى طريقه لعمل المكرونه البشاميل بالخطوات

المكرونه البشاميل من احلي واشهي الاكلات المحببة لدي جميع افراد الاسره، و يمكن عملها في العزومات مع الدجاج المشوي والكفته المشويه والمقبلات، في هذا المقال سوف نتعلمها بطريقه سهله وسريعه وسوف ترين النتيجه، مظبوطه وقوام المكرونه الكريمي والطعم رائع سوف تعجب جميع افراد الاسره، تابعوا معنا طريقه عمل المكرونة بالبشاميل اللذيذة. طريقه عمل المكرونه البشاميل طريقه عمل المكرونه البشاميل المكونات والمقادير : نصف كيلو مكرونه اقلام

نصف كيلو لحم مفروم

بصله كبيره

حبه فلفل رومي

5معالق كبار دقيق

8 كوب حليب( يمكن الاستغناء عن ٤ كوب ونضع بدالهم ٤ كوب شوربه)

سمن و زيت ذره أو زيت عباد الشمس

توابل (ملح _فلفل_جوزه الطيب _بهارات لحم)

جبنه موتزريلا

قشطه

معلقه كبيره صلصه

طريقة التحضير

طريقة التحضير في وعاء عالنار نقوم بسلق المكرونه نصف سوا.

نقوم بإحضار وعاء حتي نقوم بتعصيج اللحم المفروم.

نحمر البصل المفروم ليأخذ لون اصفر ثم نضع اللحم المفروم و نقلبها مع البصل

ثم نضع التوابل الملح حسب الرغبه ونضع الفلفل الأسود

الناعم وبهارات اللحم ونضع معلقه من الصلصه

ونضع الفلفل الرومي المقطع ونقلب ثم نضع نصف كوب ماء وترك اللحم حتي يتشرب الماء وتمام نضجه

تحضير البشاميل

تحضير البشاميل نقوم بإحضار البشاميل بطريقه سهله وبدون تكتلات

في وعاء عالنار ننقوم بوضع السمن والزيت ثم نضع الدقيق ونقلب

مع السمن ثم بعد ذلك نقوم بوضع اللبن مع التحريك المستمر

حتي نضمن عدم وجود تكتلات في البشاميل

ثم بعد ذلك نضع الملح والفلفل الأسود ورشه من جوزه الطيب

ونقوم بالتحريك حتي تمام الغليان

بعد ذلك نحضر طاجن او بايركس او صينيه ثم نقوم

بوضع طبقه من البشاميل وبعد ذلك نقوم بوضع نصف

المكرونه المسلوقه ثم نضع عليها جزء من خليط البشاميل

ونضع بعد ذلك اللحم المفروم ونقوم بوضع باقي المكرونه

المسلوقه ونضع فوقها باقي البشاميل والجبنه الموتزريلا

ونقوم بوضع صينيه المكرونه البشاميل في الفرن علي درجه

حراره ٢٤٠ ونتركها حتي يتلون وجهه الصينيه وتصبح جاهزه

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