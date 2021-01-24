طريقه عمل طاجن اللحم بالفرن بالخطوات احلى طريقة لعمل طاجن اللحمة

طريقه عمل طاجن اللحم إليكم افضل طريقه لعمل طاجن اللحم الشهي بالفرن سوف يبهر جميع أفراد آسرتك فهو من افضل الأصناف علي سفرتك في العزومات بجانب الاطباق الاخري ويمكن تقديمه مع الارز الأبيض والسلطة ويمكن أيضا تقديمه مع الأزر البسمتي والخضار السوتيه ، تابعي معنا سيدتي طرق تحضير طاجن اللحمة الشهي بالخطوات. مقادير طاجن اللحم في الفرن كيلو لحم كندوز

كيلو بصل

سمن

فلفل اسود

ملح

مستكه

حبهان

ورق لاوري

حبه فلفل اخضر حار

سمن

حبتان من الطماطم المبشوره طريقه تحضير طاجن اللحم في الفرن في وعاء علي النار قومي بوضع السمن حتي تقدح وقومي بوضع المستكه .

تذوب في السمن ثم بعد ذلك قومي بوضع اللحم المقطع في الوعاء وضعي معها الحبهان و ورق لاوري.

اتركي اللحم حتي يتغير لونه وياخذ لون ذهبي مائل الي اللون البني

ثم بعد ذلك اقلبي قطع اللحم حتي تأخذ لون من الجانب الأخر

في هذه الاثناء قومي بتقطيع البصل إلي شرائح

ثم بعد ذلك ضعي البصل علي اللحم والطماطم المبشورة والفلفل الأخضر ويمكن الاستغناء عنه

قومي بتقليب اللحم مع الخضار ثم بعد ذلك قومي بوضع اثنان كوب من الماء المغلي

اتركيها علي النار حتي تمام الغليان ثم بعد ذلك قومي بتهدئه النار واتركي اللحم حتي تمام السوا

احضري بعد ذلك طاجن من الفخار او بايركس

ثم قومي بدهن الطاجن بمعلقه كبيره من السمن وضعي فيه اللحم

ثم بعد ذلك ادخلي الطاجن في فرن ساخن علي درجه حراره عاليه

واتركيه حتي يتحمر وجهه الطاجن وياخذ لون ذهبي جميل

قدمي طاجن اللحم مع الأرز الأبيض والسلطة والخضار السوتيه مقادير طاجن اللحم في الفرنطريقه تحضير طاجن اللحم في الفرن

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