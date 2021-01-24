بسكويت الكاكاو الروسي سهل وبسيط ومكوناته موجودة في كل بيت وخفيف ولذيذ جدا

طريقة عمل بسكويت الكاكاو الروسي بسكويت الكاكاو الروسي من أنواع البسكويت المحببة عند الكثير من الأشخاص، وهذا يجعل الأمهات وكل سيدة منزل ترغب بشدة بتحضير أنواع مختلفة من البسكويت التي يحتوي على عناصر غذائية مفيدة للحصة بوجه عام، فأطفالك يحتاجون للفيتامينات والمعادن التي يمكن الاستفادة منها عن طريق تناولهم لتلك الوصفة. طريقة عمل بسكويت الكاكاو الروسي يمكنك من الآن تحضير اشهى وألذ أنواع البسكويت مثل بسكويت الكاكاو الروسي كما يلي: المقادير: 5 كوب دقيق أبيض متعدد الاستخدامات.

1 كوب سكر.

3/2 كوب حليب دافئ.

2/1 كوب كاكاو خام.

1 بيضة حجم كبير.

2/1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

1 ملعقة صغيرة خل.

1 ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا.

1 ملعقة كبيرة بكينج بودر.

3 ملاعق كبيرة زيت. مقادير صوص التزين: 1 كوب سكر بودرة.

1 ملعقة كبيرة حليب.

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون. طريقة تحضير: قبل البدء في تحضير بسكويت الكاكاو الروسي قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

بوعاء كبير الحجم قومي بخلط كوب من الدقيق والحليب والسكر وبالمضرب اليدوي قومي بخلط المكونات مع بعضها حتى أن تحصلين على خليط بقوام ناعم.

وفي وعاء أخر ضعي باقي كمية الدقيق ومن ثم البكينج بودر وبيكربونات الصودا، ولخليط الحليب عليك بإضافة البيضة والخل والزيت وقلبي المكونات جيداً حتى تمتزج تماماً.

بعد ذلك يضاف الكاكاو وقلبي مرة أخرى ومن ثم خليط الدقيق وباستخدام اليدين قومي بعملية العجن حتى يصبح لديك عجينة طرية.

على سطح صلب رشي قليل من الدقيق ثم ابدئي في فرد عجينة البسكويت عليه وباستخدام قطاعة البسكويت الدائرية قطعي العجينة لدوائر بقطر 5 سم تقريباً.

احضري صينية مبطنة بورق الزبدة ورصي بها قطع البسكويت مع الحرص على ترك مسافة بينهما، وادخليها إلى الفرن المحمي واتركيها لمدة 10 دقائق.

اخرجي البسكويت واتركيه ليبرد.

وفي وعاء ضعي السكر والحليب وعصير الليمون وقلبي لكي تحصلين على قوام سائل.

تغمر قطع البسكويت بالصوص ويوضع في صينية ويترك بدرجة حرارة الغرفة لمدة 10 دقائق ليجف ثم يقدم وبالهناء والشفاء.

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