الكرواسون الفرنسى الاصلى فى المنزل مثل الجاهز هش وخفيف زى القطن والطعم لا يقاوم

طريقة تحضير الكرواسون الفرنسي إلى كل أم تحب أن تهدي أطفالها وجبة لذيذة وشهية غنية بكثير من العناصر الغذائية التي يتاج لها أجسامهم، إليك اليوم سيدتي أسهل طريقة لتحضير الكرواسون الفرنسي الأصلي، وهو من أحد أنواع المخبوزات التي يحب أن يتناولها العديد من الأشخاص، فتخلي عن شرائها من المحلات وقومي بتحضيرها بنفسك في البيت بأفضل الطرق السهلة والبسيطة التي سوف نستعرضها عليك اليوم فتابعينا.

اتبع بعض من الخطوات البسيطة التي سوف تساعدك على تحضير أشهى وأل1ذ أنواع الكرواسون على النحو التالي:

6 كوب دقيق.

1 علبة زبادي حجم كبير.

1 ملعقة نشا.

1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

5 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة سكر أبيض.

2/1 ملعقة صغيرة ملح.

1 كوب صغير زيت.

1 كوب ماء ساخن للعجن.

1 بيضة لدهن وجه الكرواسون.

مقدار من الشوكولاتة على حسب الرغبة.