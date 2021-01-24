الكرواسون الفرنسى الاصلى فى المنزل مثل الجاهز هش وخفيف زى القطن والطعم لا يقاوم

طريقة تحضير الكرواسون الفرنسي إلى كل أم تحب أن تهدي أطفالها وجبة لذيذة وشهية غنية بكثير من العناصر الغذائية التي يتاج لها أجسامهم، إليك اليوم سيدتي أسهل طريقة لتحضير الكرواسون الفرنسي الأصلي، وهو من أحد أنواع المخبوزات التي يحب أن يتناولها العديد من الأشخاص، فتخلي عن شرائها من المحلات وقومي بتحضيرها بنفسك في البيت بأفضل الطرق السهلة والبسيطة التي سوف نستعرضها عليك اليوم فتابعينا.طريقة تحضير الكرواسون الفرنسي
اتبع بعض من الخطوات البسيطة التي سوف تساعدك على تحضير أشهى وأل1ذ أنواع الكرواسون على النحو التالي:المقادير:
- 6 كوب دقيق.
- 1 علبة زبادي حجم كبير.
- 1 ملعقة نشا.
- 1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- 5 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- 2 ملعقة كبيرة سكر أبيض.
- 2/1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 كوب صغير زيت.
- 1 كوب ماء ساخن للعجن.
- 1 بيضة لدهن وجه الكرواسون.
- مقدار من الشوكولاتة على حسب الرغبة.
- في البداية سوف نقوم بتحضير عجينة الكرواسون، فقومي بإذابة الخميرة الفورية بربع كوب من الماء الدافئ مع ملعقتين من السكر وقلبي حتى الذوبان ثم تترك حتى تتخمر.
- في وعاء أخر ضعي كافة المكونات المتبقية واخلطيها جيداً ومن ثم يضاف خليط الخميرة والماء الساخن تدريجي مع العجن حتى يصبح لديك عجينة طرية ومتماسكة.
- تترك لترتاح وتتخمر لمجدة لا تقل عن ساعة كاملة بمكان دافئ.
- وعلى سطح أملس مدهون بقليل من الزيت ابدئي في تشكيل العجينة على هيئة الكرواسون المعروف أو كما ترغبين.
- مع تشكيل العجينة قومي بحشوها بالشوكولاتة واحضري صينية مدهونة بقليل من الزيت ورصي بها قطع الكرواسون ثم اخفقي البيض وادهني وجه الكرواسون وبعدها تدخل إلى الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
- وإذا كنتِ ترغبين الحصول على الكرواسون بالجبنة استبدلي حشو الشوكولاتة بالجبنة وبالهناء والشفاء.
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