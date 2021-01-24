عرايس اللحمة السورية أفضل طريقة تحضير وأسرار نجاحها بالخطوات

عرايس اللحمة السورية تعتبر عرايس اللحمة السورية من الأطعمة المتداولة في الكثير من البلدان باختلاف الأسماء، حيث أنها تعرف في مصر باسم الحوواشي، أما في فلسطين وسوريا ولبنان يطلق عليها عرايس اللحم، حيث أنه من الأطباق الشهية والمعروفة في المطابخ العربية، ويتم تحضيره في الكثير من المنازل، لوجبة عشاء تحمل قيمة غذائية كبيرة، كما أنها من الأطباق المحببة بشكل كبير بين الكبار والصغار، ومن الممكن القيام بعمل عرايس سوريا أما في الفرن أو الشواية أو على الفحم كما تفضلين، ويتم تقديمها مع المقبلات والسلطات والمخللات، ونحن اليوم سوف نتعرف معاً على طريقة سهلة لعمل العريس بطعم مميز.

طريقة سهلة لعمل عرايس اللحم السورية بطهم رائع طريقة سهلة لعمل عرايس اللحم السورية بطهم رائع سوف نطرح عليكم المكونات المستخدمة لعمل عرايس اللحمة السورية وخطوات العمل خطوة بخطوة تابعيني: نصف كليو من اللحم المفروم.

نصف كليو من الطماطم مقطعة لمكعبات صغيرة.

ثمرتان من البصل المفروم ناعم.

قطعتان من الفحم.

قرن فلفل حار مفروم ناعم.

بهارات مشكلة.

10 أرغفة من الخبز الشامي.

نصف كوب من زيت الزيتون.

مستكة. طريقة التحضير: في البداية نقوم بخلط كافة المكونات معاً بشكل جيد حتى أن تتجانس سوياً، وتترك لمدة ثلث ساعة حتى ترتاح وتمتص اللحم البهارات ومكونات المضافة.

نقوم بفتح جانب واحد من الخبز الشامي و يدهن من الداخل والخارج بالقليل من زيت الزيتون بفرشاة، نضع به طبقة

من اللحم بالوجه الأبيض ويغطى بالطبقة الأخرى، وهكذا حتى تتخلصين من الكمية المتوفرة معك.

نقوم بوضع الخبز في الصينية وتدخل الفرم حتى تمام النضج لمدة ربع ساعة، حتى يتحمر الوجه، ثم تخرج من الفرن.

نقوم بإشعال الفحم بشكل جيد، ونضع عليه القليل من الزيت بالإناء الموجود به العرايس، وتغطى وتترك جانباً حتى يمتص اللحم رائحة الفحم ويمنحنا طعم الشواء على الفحم إذا كنتي ترغبين في ذلك.

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