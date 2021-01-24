ارخص صبغه طبيعيه لتلوين الشعر باللون الاشقر الذهبي الساحر في البيت بدون مواد كيماوية

ارخص ارخص صبغه طبيعيه لتلوين الشعر باللون الاشقر في خلال هذه الايام اصبحت موضة الشعر هو تغيير لونه إلى اللون الأشقر الذهبي الرائع لذلك وجدنا انا تغيير لون الشعر يمكن أن يقوم تحضير، وصفة طبيعية لتغيير لون الشعر من خلال هذا المقال، كما أن الوصفات الموجودة في هذا المقال أسهل مايمكن، بالإضافة إلى مكونات هذا المقال، يمكن أن نقوم بتحضيرها في أقل وقت ممكن، أولا لتغيير لون الشعر، وثانيا للحفاظ على بصيلات الشعر من عدم تساقطها.

ارخص صبغه طبيعيه لتلوين الشعر باللون الاشقر الذهبي

القرفة والعسل لتغير لون الشعر

القرفة تساعد على تطويل الشعر كما أنه يعمل على لمعان الشعر وتغيير لونه إلى اللون الأشقر الذهبي الطبيعي بالإضافة إلى العسل فهو يعمل على تنعيم الشعر ويعطيه لمعان رائع يمكن أن نقوم باستخدام هذه الوصفة الطبيعية لكي نحصل على شعر انسيابي ناعم باللون الرائع المميز.

المكونات:

ربع كوب من القرفة المطحونة نصف فنجان من العسل. ملعقة من زيت الزيتون. 2 ملعقة خل أبيض نقي

يمكن أن نقوم بتحضير وعاء ونبدا باضافة جميع المكونات من العسل وزيت الزيتون، والخل الأبيض، والقرفة المطحونة. ونبدأ في تحريك هذه المكونات جيدا باستخدام العصا الخشبية. يمكن أن نقوم بترك هذا الوعاء لكي تختمر العجينة جيدا لمدة ساعة. ونبدأ بعد ذلك نقوم بتوزيعها على الشعر بشكل جيد نبدأ بتمشيط الشعر باستخدام مشط التسريح العادية. يمكننا أن نقوم بتغطية الشعر جيدا باستخدام قناع تغطية الشعر. نبدأ بغسل الشعر باستخدام الشامبو والمياه. هذه العملية لابد أن نقوم بتكرها اكثر من مره لكي نحصل على اللون الرائع الذهبي الممتاز.

شاي البابونج وهو من ضمن المنتجات الطبيعية التي يجب أن نقوم باستخدامها بكثرة للشعر للحفاظ عليه و أيضا كما أنه يعمل على تفتيح لون الشعر الداكن إلى اللون الأشقر الرائع:-

طريقة العمل: