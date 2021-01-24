للعرايس أقوي كريم بوتكس ساحر لشد وتبييض الوجه والجسم والتخلص من التجاعيد

للعرايس أقوي كريم بوتكس ساحر لشد وتبييض الوجه والجسم شد البشرة والتخلص من التجاعيد الموجودة بها مشكلة كبيرة يعاني منها أغلب النساء إذا كان من تقدم العمر أو من بعض العوامل الخارجية، من سقوط أشعة الشمس على البشرة تؤثر بشكل سلبي على ظهور تجاعيد لكي نعالج هذه المشكلة، يمكننا أن نقوم باستخدام البوتكس من ضمن عمليات التجميل و هذا قد يكلفنا العديد من الأموال، ولكن النتيجة ليس مضموناً على الاطلاق، ولكن استخدامنا لكريم طبيعى غنى بالبوتكس، ويمكن أن نقوم باستخدامه، داخل منزلنا ويكون سهل وبسيط يجعل البشرة دائما خالية من التجاعيد الموجودة بالجسم أيضا.

للعرايس أقوي كريم بوتكس ساحر لشد وتبييض الوجه والجسم

جل الصبار كريم طبيعي لشد البشرة

جيل الصبار غني بالفيتامينات العديدة من الفوائد في التخلص من تجاعيد البشرة بل، أنه يعمل على تفتيح البشرة الداكنة كما أنه زيادة على ذلك زيت حبة البركة من الزيوت الفعالة في التخلص التجاعيد والاسمرار الموجود بالجسم:-

ملعقة جل الصبار.

القليل من زيت حبة البركة.

و ملعقة من ماء الورد.

القليل من زيت الزيتون.

علبة معقمة.

نبدأ بمزج جميع المكونات إذا كان من ماء الورد جل الصبار.

زيت حبة البركة وزيت الزيتون.

نبدأ في دمج هذه المكونات جيدا حتى نحصل على مزيج كريمي.

نقوم باضافته على الأماكن التي يوجد بها تجاعيد في الجسم أو البشرة.

يمكن أن نقوم بسكب باقي كمية الكريم في العلبة المغلقة ونظيفة.

وتبدأ في استخدامها بشكل يومي

من الجدير بالذكر أن الأرز لديه العديد من الفوائد لاحتوائه على عدة احماض منها السكوالين، وهو نوع مضاد فعال الاكسدة، فهو يساهم في العديد من الفوائد للبشرة، ويعمل على نضارتها.

2 ملعقة كبيرة من الأرز المطحون.

ملعقة من العسل ملعقة من الحليب.

علبة معقمة