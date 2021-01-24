احلي صوابع بطاطس مقلية ومقرمشة وسر الخلطة الرهيبة والطعم روعه

احلي صوابع بطاطس مقلية ومقرمشة بإمكانك الآن القيام بعمل طبق البطاطس المقرمشة إلى جانب الأطباق الرئيسية المحببة اللذيذة المتنوعة، مثل اللحوم والدجاج والأسماك، كما أنها من الممكن أن تتناول بمفردها، ومن الوجبات المحببة للغاية لدى الأطفال بشكل كبير، وفي هذه الأيام تعتبر البطاطس من المحاصيل المتواجدة بكثرة، ويوجد بها الكثير من العناصر الغذائية المتنوعة الهامة التي تمد الجسم بالفيتامينات الازمة له، ويتم تقديمه بعدة طرق، ونحن اليوم جئنا لكم بسر قرمشة البطاطس المقلية لتجربيها بنفسك وتنفردي بطعم مميز طري من الداخل مقرمش من الخارج أمام أفراد أسرتك جربيها ولن تندمي. طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة فيما يلي سوف نتعرف على السر وراء الحصول على البطاطس المقلية المقرمشة

المكونات: بعض حبات البطاطس كما تحتاجين.

زيت غزير للقلي.

القليل من الملح.

كوب من الخل. طريقة التحضير: نقوم بتقشير البطاطس وتغسل بشكل جيد بالماء حتى تتخلصين من الشوائب والنشا المتراكم بها. من ثم نقوم بتقطيع البطاطس صابع ذات حجم متوسط كما تفضلين. يتم وضع كوب من الخل على كل كليو بطاطس في كمية مناسبة من الماء الدافئ ويقلب سوياً. بعد التأكد من نظافة أصابع البطاطس نقوم بغمرها بالماء على أن تغطيها كلياً وتترك بالماء لمدة تتراوح من ثلث ساعة حتى نصف ساعة. نقوم الآن بعج النهاء المدة بتصفية البطاطس من الماء بشكل جيد وتترك حتى تجف قليلاً. في هذه الأثناء نضع مقلاة على النار مليئة بزيت غزير وتترك حتى تحمى جداً. نضع بها أصابع البطاطس مع التقليب المستمر على النار في المقلاة حتى أن نحصل على اللون الذهبي المرغوب به.

نصفي البطاطس من كمية الزيت وتوضع على مناديل المطبخ الورقية للتخلص من كمية الزيوت الموجودة بها، وتقدم ساخنة وبألف هنا وشفا.

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