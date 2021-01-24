احلي عجينة بيتزا إيطالية بالعجينة القطنية السحرية تصلح لكل أنواع المعجنات

عجينة بيتزا إيطالية بالعجينة القطنية الهشة، تصلح هذه العجينة لكل أنواع المعجنات كما أن مكوناتها موجودة في كل منزل و يسهل تحضيرها بكل سهولة كما أن من مميزات هذه العجينة تصلح للفطائر كما إنها مفيد جداً للصحة وخاصة لصحة الأطفال لأنها تحتوى على العديد من المعادن الوفيتان المفيدة للجسم والآن سوف نقدم لكم طريقة عمل عجينة بيتزا الإيطالية



طريقة عمل عجينة بيتزا إيطالية العجينة القطنية

يسهل تحضير هذه العجينة في المنزل في 10 دقائق فقط، كما أنها تتميز بانها عجينة قطينة وتصلح في عمل الفينو والفطائر والبيتزا وكل أنواع المعجنات واليكم الآن مكونات وطريقة تحضير عجينة البيتزا الإيطالية .

6 أكواب كبيرة من الدقيق المنخول متعدد الأغراض ( مقدار كيلو من الدقيق ) .

2 ½ كوب من الماء الدافئ نفس كوب معيار الدقيق .

¼ كوب من السكر .

¼ كوب من الزيت النباتي أو زيت الزيتون .

3 ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية .

2 ملعقة صغيرة من الملح .

مكونات عمل عجينة بيتزا إيطالية

أولاً نحضر وعاء عميق ونضع به الدقيق والملح ونقلبهم جيداً ثم نتركه لتحضير الخميرة .

نحضر وعاء اخر ونضع به السكر والماء الدافئ مع الخميرة ونقلبهم جيداً، ثم نتركهم في مكان دافئ لمدة 10 دقائق حتى تتكون رغوة على وجه الخليط .

ثم نضع الزيت على الدقيق ونقلبهم جيداً ثم نضيف اليهم خليط الخميرة ونقلبهم جيداً باليد حتى تتكون عجينة طرية متماسكة .

ندهن الوعاء بالزيت ثم نضع به العجينة وندهن وجه العجينة أيضاً بالزيت ونغطي الوعاء بفوطة نظيفة وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتخمر العجين ويتضاعف في الحجم .

ثم نضع العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ثم نقطع العجينة إلى ثلاث أو أربع أجزاء متساوية في الحجم على هيئة كرات .

نستخدم الكمية المطلوبة من كرات العجينة في تحضير البيتزا المفضلة .

المفضلة . نحتفظ بباقي الكرات في الفريزر لاستخدامها في اى وقت اخر .

نسخ الفرن على درجة حرارة 230 245 مْ لمدة 30 دقيقة .

نفرد العجينة ونضع عليها صوص الطماطم والجبن المبشور و الحشوات المفضلة لديك ثم ندخلها في الفرن لمدة 10-15 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون ويذوب الجبن تماماً بها .

وأخيراً تقدم البيتزا وهي ساخنة في طبق ونقدم معها الكاتشب و الصوص الحار وبالهناء والشفاء .

طريقة تحضير عجينة بيتزا إيطالية