طريقه عمل دجاج كنتاكي الشهي بالخطوات

طريقه عمل دجاج كنتاكي اليكي سيدتي طريقه عمل دجاج كنتاكي في المنزل بالخطوات وبنتيجة مضمونه سوف تنبهرين منها وتعجب أفراد أسرتك وأطفالك الدجاج المقلي المقرمش من الوجبات المفضلة لدي الجميع وتبحث السيدات عن أفضل طريقة لعمل الدجاج المقرمش في المنزل مثل الجاهزة، وفي هذا المقال سوف نعرض لكم طريقه عمل الدجاج المقرمش بالخطوات بأفضل الطرق وأسرار ولون ذهبي مميز وطعم كالجاهز ويمكن تقديمه مع االارز ومع البطاطس المقلية تابعونا إليكم المقادير والخطوات لعمل الدجاج المقرمش. مقادير عمل الدجاج المقرمش عدد 1 دجاجه كبيره مقطعه ثمان قطع

ثلاثة أكواب من الدقيق

نصف كوب من النشا

1حبه بصل مبشوره

ملح وفلفل اسود

معلقه كبيره من الكاري

معلقه كبيره من ألكركم

معلقه كبيره من البابريكا

معلقه كبيره ثوم بودر

معلقه كبيره بصل بودر

ماء مثلج خطوات تحضير الدجاج المقر مش في وعاء احضري التتبيله الخاصة بالدجاج المقرمش.

قومي بوضع البصل المبشور والملح والفلفل السود والكركم والكاري والبصل البودر والثوم.

ثم بعد ذلك قومي بتقليب الدجاج مع التوابل واتركيه في الثلاجة مده لا تقل عن ثلاث ساعات حتي تأخذ طعم التتبيلة.

في وعاء أخر قومي بوضع الدقيق مع النشا ومعلقه صغيره من الملح وقلبيهم جيدا.

في وعاء أخر احضري الماء المثلج فهذه خطوه مهمة لقرمشة الدجاج.

بعد ذلك احضري الدجاج المتبل من الثلاجة قومي بوضع الدجاج في الدقيق ثم في الماء المثلج ثم في الدقيق مره اخري.

كرري هذه الخطوات مع باقي قطع الدجاج.

قومي بعد ذلك بقلي قطع الدجاج في زيت غزير وساخن لمده لا تقل عن 15 دقيقه حتي تحصلي علي لون ذهبي مثل الجاهز.

قدمي الدجاج المقرمش مع البطاطس المحمرة والأزر الريزو وسلطه الكولو سلو والكاتشب. وبالهنا والشفا مقادير عمل الدجاج المقرمشخطوات تحضير الدجاج المقر مش

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