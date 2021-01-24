طريقة عمل بسكويت النشادر الهش اللذيذ بالمنزل بخطوات سهلة جداً

يعتبر بسكويت النشادر هو من أشهر أنواع البسكويت التي يتم تحضيرها في الأعياد، ويعتبر تحضيره في المنزل هو من أفضل الطرق للحفاظ على صحة أولادنا، فهو من أجمل الوجبات التي يمكن تقديمها في الإفطار للأطفال، حيث يحتوي البسكويت على مكونات مهمة منها البيض واللبن فهما لهما قيمة غذائية عالية، ويشتهر تحضيره لدي المصريين في عيد الفطر وعيد الأضحى فهي من العادات المصرية التي لا يمكن الاستغناء عنها، كما يشتهر تحضيره بمشاركة الجيران، فتحضيره مرتبط بفرحة العيد ويعرف أيضاً باسم بسكويت العيد، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم مكونات وطريقة عمل بسكويت النشادر الهش اللذيذ.

مكونات عمل بسكويت النشادر

مكونات بسكويت النشادر الهش اللذيذ مكونات بسيطة جداً وهي كما يلي:ـ

1 كيلو دقيق.

2 كوب من السكر البودرة.

ربع كيلو من السمنة.

5 بيضات.

ملعقة كبيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة نشادر.

ملعقة بيكنج بودر.

نصف كوب من اللبن.

رشة ملح.

طريقة التحضير

يتم تحضير بسكويت النشادر في المنزل بكل سهولة باتباع الخطوات الآتية:ـ

نبدأ بخلط كلا ًمن السكر والزبدة في الخلاط الكهربائي، للحصول على قوام كريمي. نقوم بإضافة البيض والسكر والفانيليا ثم نستمر في الخلط، نعمل على تدفئة اللبن ثم نضيف إليه النشادر، ثم يضاف إلى الخليط ونستمر في الخفق. ثم بعد ذلك نعمل على خلط كلاً من الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح في طبق عميق، ونقلبهم جيداً ثم نضيف الخليط السائل إلي خليط الدقيق، ونقوم بالعجن باستخدام اليد أو المضرب اليدوي، ونستمر في العجن حتي يتكون لدينا عجينة متماسكة وفي نفس الوقت طرية. بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة على شكل أصابع باستخدام الكيس الحلواني، أو يمكنك استخدام الماكينة المخصصة لعمل البسكويت. توضع قطع البسكويت في صينية متوسطة الحجم مدهونة بالزيت أو السمنة، ثم يدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي يأخذ اللون الأصفر الجميل أو اللون الذهبي. يقدم مع الشاي أو الحليب بالهنا والشفا.

ملاحظات عند عمل البسكويت

عند عمل البسكويت هناك ملاحظات يجب اتباع هي كالتالي:ـ