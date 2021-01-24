عجينة العشر دقائق الهشة القطنية للمخبوزات والفطائر والبيتزا وجميع المخبوزات

عجينة العشر دقائق الهشة القطنية للمخبوزات عجينة العشر دقائق أو كما يطلق عليها البعض منا عجينة السبع مكونات، تعتب من أكثر أنواع العجائن التي يزداد عليها البحث بصفة مستمرة، لأنها تتميز بأنها سهلة في التحضير وتستخدم للكثير من المخبوزات مثل الفطائر القطنية الهشة وخلية النحل والبيتزا بنكهات متنوعة والفطائر القطنية وغيرها من المعجنات المحببة لدينا، ويتم حشواها بحشوات متنوعة حلو وحادق، ولا تأخذ منكي سوى 10 دقائق فقط لتحضيرها، ولا تكون بحاجة للتخمير لوقت طويل، كما أنها على الرغم من سهولة تحضيرها ولكن تمنحك طعم رائع وخشة وطرية كما ترغبين، فهيا بنا لنتحدث معاً في هذا المقال على المكونات المستخدمة وطريقة عمل عجينة العشر دقائق بكل أسرارها وتفاصيلها. طريقة عمل عجينة العشر دقائق

هيا بنا لنتعرف معاً على طريقة سريعة لعمل عجينة متعددة الاستخدامات ناجحة ومضمونة عن طريق الآتي:

المكونات: 5 كوب من الدقيق.

كوبان من الماء الدافئ.

ربع كوب من الحليب المجفف.

3ملاعق من السكر.

نصف ملعقة من الملح.

ملعقتين من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الزيت النباتي. طريقة التحضير: في إناء عميق نقوم بوضع كلاً من الخميرة الفورية مع السكر والملح والماء ويضاف لهم 3 كوب من الدقيق بعد نخله لخروج الهواء وتخلط المكونات سوياً بشكل جيد. يترك المزيج بمكان دافئ لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى ترتاح. بعد الانتهاء نضع للخليط الزيت ويقلب بشكل جيد، ومن ثم نضيف باقي كمية الدقيق المنخول مع الحليب المجفف تدريجياً حتى أن نحصل على قوام العجين الطري الذي لا يلتصق باليد وهذا هو المطلوب. أصبح الآن لديم عجينة ناجحة جاهزة لإعداد الكثير من أنواع المعجنات المتنوعة كما تفضلين، كما أنه من الممكن أن تلف بورق النايلون وتحفظ في الفريزر لحين الاستخدام.

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