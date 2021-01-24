أقوي كريم ساحر لتبييض منطقة البكينى والاماكن الداكنة بالجسم في 3 أيام سريعة المفعول 

أقوي كريم ساحر لتبييض منطقة البكينى والاماكن الداكنة بالجسم وبعد تعب وارهاق كثير في البحث عن خلطات وكريمات طبيعية، تعمل على تفتيح المناطق الحساسه قد، وجدنا اليوم الطريقة الفعالة، والمتميزة والذي لديه الفوائد العديدة، والمميزات الهائلة في تفتيح المناطق الحساسة، إذا كان منطقه البكيني، أو منطقة الكوع، ومنطقة تحت الإبطين، وهذه المناطق هي دائما نجد أن لونها غير موحد مع لون البشرة، وذلك بسبب عدة عوامل إذا كان نقص الكالسيوم في الجسم أو إذا كانت هذه العوامل الخارجية، من تسلط أشعة الشمس الفوق بنفسجية على الجسم، ومن العوامل الوراثية فكل هذه العوامل تختلف باختلاف الأشخاص، ولكن النتائج في ظهور الاستمرار فهي واحدة، ولكن سوف تتخلص من هذا الاسمرار اليوم، وبعض الوصفات الهائلة وكريمات الطبيعية التي تغير من شكل البشرة، وسوف تجعلك تشعرين بنتائج مرغوب فيها وتحقق أيضا الهدف المرغوب تابعي معنا وصفتنا لتبييض منطقة البكينى .

ماسك الزبادي والعسل يحتوي على العديد من الفيتامينات الهائلة المتواجدة دائما في العسل لأنه يحتوي على أحماض منها اللاكتيك، ما هو مساعد قوي في تفتيح البشرة والتخلص من كيفه الاستمرار الموجود بها بطريقة سريعة، وفي اقل وقت سوف تحصل على بشرة خالية من أي مشاكل.

ملعقة من العسل النحل.

2 ملعقة من الزبادي.

نبدأ بعمل دمج ما بين العسل النحل والزبادي.

يمكننا أن نقوم بتوزيع هذا المزيج، والكريم الرائع على البشرة.

ونتركه حتى يجف لمدة ما بين 10 دقائق إلى 20 دقيقة.

ثم يشطف الوجه والجسم جيدا بالماء البارد.

كل ما عليك يا عزيزتي كرري هذه الوصفة بشكل يومي لكي تحصلي على النتائج المرغوب فيها.

نجد أن العسل والزبادي لديهم العديد من الفوائد المميزة، والتي سوف نتعرف عليها لكي نقوم باتباع هذه الوصفة بشكل كامل، والفوائد تكون كالتالي:-