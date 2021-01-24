اقوي المشروبات الطبيعية لتقوية المناعة وتعزيزها ضد الفيروسات

من المؤكد أن العالم يواجه حاله من الخوف والهلع بسبب الفيروسات المنتشرة والتي لا يوجد لها علاج حتى الآن ، ولكن نواجه هذه الفيروسات والأمراض الحل الوحيد هو تقوية المناعة وتعزيزها لان الجهاز المناعي يلعب دور كبير جداً في مواجهه الفيروسات ولتقوية المناعة يجب تناول الكثير من المشروبات الطبيعية التي تواجه الفيروسات والآن تابعوا لمعرفة هذه المشروبات الطبيعية .

5 من عير الليمون .

3 عصير برتقال .

1/2 كوب من العسل .

ملعقة وحدة صغيرة من ألكركم .

جنزبيل فرش .

أولاً نحضر برطمان محكم الحكم نبشر الزنجبيل ونضع عليه عصير الليمون وعصير البرتقال وألكركم والعسل .

من هذا الخليط نأخذ ملعقتين على كوب ماء ساخن ونغطيه لمدة 5 دقائق ثم نتناوله.

مشروب الليمون والعسل المكونات :-طريقة التحضير :-الشاي الأخضر

الشاي الأخضر يحتوى على مضادات الأكسدة التي تعمل على تعزيز وتقوية الجهاز المناعي .

ألكركم

يحتوى ألكركم على مُركب الكركومين وهذه المادة من خصائصها مواجهه الفيروسات والالتهابات والبكتريا ، كما أنه يعمل على تنظيم الخلية المناعية .

عصائر تحتوى على فيتامين ج

إن فيتامين ج يقوم على بناء جهاز المناعة كما أن هذه العصائر تزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء ومن المعروف أن خلايا الدم البيضاء هي المكون الأساسي في مواجهه الفيروسات ومن العصائر التى تحتوي على فيتامين ج هي :

عصير الليمون .

عصير اليوسفي .

عصير البرتقال .

عصير الجريب فروت .

الزنجبيل

يساعد الزنجبيل في التقليل من الالتهابات والغثيان وخفض الكوليسترول وهي من المشروبات التي تقوى المناعة .

الكيوي

يحتوي الكيوي على العديد من العناصر منها فيتامين k والبوتاسيوم وفيتامين c وكل ذلك يساهم في رفع جهاز المناعة وزيادة خلايا الدم البيضاء المسئول عن مواجهة الفيروسات والأمراض .

عصير الجزر والتفاح والبرتقال

تحتوى هذه العصائر على حمض الفوليك وتحتوى على فيتامين أ وفيتامين ج التي تساعد وتقوى الجسم على محاربه الأمراض والفيروسات ومواجهه العدوى التي تصيب الجسم

التخفيف من شعور القلق والخوف والتوتر .

ممارسه الرياضة يوماً .

إتباع نظام صحي سليم مثل تناول نظام طعام جيد والنوم لساعات كافية .

الإقلاع عن التدخين .

الكركم يعتبر الكركم من اقوي الأطعمة التي تعمل كمضاد للالتهابات .

الزبادي يحتوي الزبادي على فيتامين D الذي ينظم الجهاز المناعي للجسم ويعمل على مواجهة الأمراض .

الثوم مفيد جداً في تعزيز مناعة الإنسان لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الكبريت .

المكسرات يجب تناول المكسرات باستمرار لأنها غنية جداً بالدهون والفيتامينات التي تقوي مناعة الإنسان .

يجب تناول الليمون والبرتقال واليوسفي باستمرار لأنها تحتوى على أحماض وفيتامين سي، التي تعمل على زيادة نسبة خلايا الدم البيضاء في الجسم وبالتالي يكون الجسم قادر على مواجه العدوى .

الزنجبيل يجب اضافة الزنجبيل إلي المأكولات والمشروبات لأنه هام جداً في تقوية الجهاز المناعي للإنسان كما أن يعمل كمضاد للالتهاب .

اللوز يقوي اللوز الجهاز المناعي للإنسان ويعزز الجسم ضد الأمراض والفيروسات وذلك لانه يحتوى على فيتامين هــ وهى يعمل كمضاد للأكسدة

طرق صحيه لتقوية المناعة وتعزيزها ضد الفيروساتالأطعمة التي تعمل على تقوية الجهاز المناعيأطعمة تحتوي على أوميغا 3

من المؤكد أن هناك الكثير من الأطعمة التي تحتوي على أوميغا 3 منها السمك والمأكولات البحرية بأنواعها مثل السلمون والتونة، كما ينصح باستخدام زيت الزيتون وزيت الكتان في الأكل لأنهم يعمل كمضاد للأكسدة ويقوى الجهاز المناعي للإنسان .