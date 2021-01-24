سر جمال بشرة الشيشانيات في هذه البودرة العجيبة لبشرة بيضاء كالبدر من أول مرة

تتمتع المرأة في أوربا الشرقية وخاصة المرأة الشيشانية ببشرة ناصعة البياض يشع منها النضارة والصفاء، ويكمن السر وراء جمال بشرة المرأة الشيشانية إلى خلطة واحدة داومت النساء على استعمالها وتوارثها عبر الأجيال، هذه الخلطة عجيبة بحق في تأثيرها النموذجي على البشرة، فهي تعالج كل مشاكل البشرة الدهنية والداكنة والتي تعاني من التصبغات والشوائب، ولها تأثير مذهل في تفتيح البشرة، وكذلك تحارب التجاعيد وتملأ الخطوط الرفيعة في البشرة.

خلطة مسحوق السفيد اب الطبيعي لتفتيح البشرة

في موضوعنا اليوم سوف نتحدث عن خلطة مسحوق أو بودرة السفيد اب، ولن نناقش خلطة حجر السفيد اب الصناعي الذي ثبت أن له أضرار على المدى الطويل، ولن نتحدث عن الوصفة المتداولة لحجر السفيد اب والتي ثبت أنها مغشوشة ولها أغراض تجارية فقط، ولكننا اليوم بصدد الحديث عن سر عجيب لتحضير حجر السفيد اب منزليا باستخدام مكونات طبيعية مائة في المائة.

طريقة صنع مسحوق السفيد اب منزلياً

تتكون الخلطة من المقادير التالية:

قشر البيض الأبيض.

قليل من الماء.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتين كبيرتين من ماء الورد.

طريقة التحضير

يتم اتباع الخطوات التالية بدقة لصنع مسحوق السفيد اب الطبيعي:

يتم تحضير وعاء زجاجي له غطاء محكم ويتم وضع قشور البيض الأبيض في الوعاء بعد غسلهم جيدا. بعد ذلك يتم سكب كمية الماء والملح وماء الورد في الوعاء. يتم غلق الوعاء الزجاجي بإحكام والاحتفاظ به في مكان بارد وجاف لمدة لا تقل عن 10 أيام. بعد ذلك يتم إخراج قشور البيض ونشرها على فوطة نظيفة في مكان مظلم وتركها لمدة 3 أيام أخرى. في الخطوة الأخيرة يتم طحن القشور بواسطة المطحنة الكهربائية ثم استخدام المنخُل لتصفية المسحوق الناتج.

طريقة الاستخدام

تستخدم بعض الفتيات هذا الخليط بشكل يومي حيث يمنح البشرة إشراقة رائعة دون مساحيق تجميل، وللاستخدام يتم أخذ ملعقة من من المسحوق مع نصف ملعقة من ماء الورد ومثلها من الحليب الطازج، بعد ذلك يتم خلط المكونات بشكل جيد للحصول على قوام ماسك كريمي، ثم يتم تطبيقه على بشرة نظيفة بواسطة فرشاة مع توزيعه بعناية على البشرة، ثم يتم تركه على البشرة لمدة 20 دقيقة، ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر وسوف تلاحظين بشرتك قد تحولت تماما إلى بشرة بيضاء صافية.

فوائد مسحوق السفيد اب للبشرة

يعتبر مسحوق السفيد اب المنزلي من أسرار الجمال في منطقة أوربا الشرقية، وتستخدمه المرأة هناك منذ سنوات بعيدة للعناية بالبشرة وإعادة نضارتها وحيويتها، هذا بالاضافة إلى قدرته الهائلة على تبييض البشرة وتوحيد لونها، وكذلك تحفيز إنتاج الكولاجين الطبيعي لإزالة تجاعيد البشرة وشد الوجه وملء الخطوط الدقيقة بالجبهة وحول الفم، كذلك له تأثير فعال جداً ضد الحبوب والبثور ويخفي التصبغات والشوائب تماماً.

تفتيح البشرة وتوحيد لونها

كما يُنصح بتجربة كريم الترمس المطحون والزبادي للحصول فورا على بشرة مشرقة موحدة اللون، ويتم تطبيق هذا الكريم على بشرة نظيفة وتركه لمدة ربع ساعة، ثم يتم غسل البشرة بعد ذلك بالماء الفاتر ثم يتم مسح الوجه بماء الورد لغلق مسامات البشرة الواسعة، وبعد ذلك يتم ترطيب البشرة باستخدام أي نوع مرطب طبيعي سواء كان كريم أو زيت.

يمكنك أيضا تحضير القليل من عصير الطماطم الطازج وملعقة من عصير الليمون الحامض ثم إضافة ملعقة من الكركم، وبعد ذلك يتم تقليب المكونات جيدا حتى الحصول على قوام كريمي خفيف وانسيابي، ويتم وضع هذه الحلطة على بشرة نظيفة مرتين في الأسبوع، هذه الخلطة تساعد بشدة في تجديد حيوية البشرة وشبابها، وأيضا تعمل على تفتيح البشرة بمعدل درجتين أسبوعيا.

ويمكنك أيضا تجربة هذا المقشر الطبيعي المذهل لتقشير الجلد الميت وتجديد خلايا البشرة، كما يمكنك تجربة الحل الأفضل والبديل الأمثل لكريمات التخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة وشد ترهلات البشرة، وأيضا يمكنك الاطلاع على عدة وصفات طبيعية لتفتيح وتبييض البشرة ينصح بها خبراء التجميل وصحة البشرة، وتعتبر بديل طبيعي لمستحضرات التجميل التجارية الباهظة الثمن.

ودائما ما أنصح باستعمال مكملات أو كبسولات أوميجا 3 بعد استشارة الطبيب؛ لانها بالفعل كنز من كنوز الجمال للبشرة ومصدر مهم للحفاظ على صحة الجسم بشكل عام، كما يمكنك الحصول عليه من طعامك اليومي فهو يتواجد بشكل كبير في سمك التونة والسلمون، ويتواجد أيضا في السبانخ ومنتجات الألبان وفول الصويا والجوز واللحوم.