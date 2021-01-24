علاج الشيب المبكر نهائياً خلال يومين وطريقة التخلص من الشعر الأبيض وإظهار الشباب

ينزعج الكثير منّا بسبب ظهور شعر الشيب وبالأخص مبكرا، حيث يعاني كثير من الأشخاص في سن الثلاثينات والأربعينات من الشيب المبكر وظهور الشعر الأبيض , ويلجأ معظم الناس إلى استخدام الصبغات لإخفاء وعلاج الشيب المبكر ولكننا سوف نتحدث اليوم عن وصفة طبيعية أثبتت نجاحا باهرا في التخلص من الشعر الأبيض وعلاج الشيب المبكر، فهي تقوم بتحفيز المواد المسؤولة عن صبغ الشعر وتعزيز اللون الطبيعي لشعرك. كما يمكنك أيضا الاطلاع علي وصفة طبيعية لعلاج تشققات القدمين نهائيا ووصفة أخرى خارقة لعلاج التجاعيد بشكل نهائي وتصفية البشرة من الترهلات والتصبغات.

وصفة طبيعية لعلاج الشيب المبكر

مكونات وصفة علاج الشيب المبكر والتخلص من الشعر الأبيض هي عبارة عن 4 ملاعق من المريمية (والتي تُعرف باسم السلمية في بلاد المغرب) , بالاضافة إلى 1 ملعقة متوسطة من الشاي الأسود و1 ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون و4 ملاعق كبيرة من الحناء.

طريقة تحضير وصفة التخلص من الشعر الأبيض

أما عن طريقة تحضير الوصفة فيتم أولا إزالة الشوائب والسيقان الرفيعة من المريمية حيث أن المُراد هو الحصول علي الأوراق فقط والتي تحتوي علي المادة الفعالة أما السيقان فهي قليلة المادة الفعالة لذلك نتخلص منها , ثم يتم وضعها في الخلاط وضربها قليلا , ثم يتم تحضير وعاء ويُوضع به نصف كوب من الماء ووضع أوراق المريمية المضروبة قليلا ثم يُوضع الوعاء علي النار ويُترك حتي يتم الغليان لمدة خمس دقائق , ثم يُترك ليبرد , ثم يُصفي الخليط للحصول علي نصف كوب مغلي ومُصفى من المريمية.

بعد ذلك يتم تحضير وعاء ويوضع به مقدار الشاي ونصف كوب من الماء ويُوضع الوعاء علي النار لمدة خمس دقائق حتي يتم الغليان ويتم انتزاع الصبغة الموجودة في الشاي كاملة , ثم يُترك ليبرد , ثم يُصفي الخليط للحصول علي نصف كوب مغلي ومُصفي من الشاي.

يتم تحضير مقدار من الحناء البلدي (موجودة عند العطار) حسب كثافة وطول الشعر من ملعقتين الي 4 ملاعق , يُحضر وعاء ويُوضع به مقدار الحناء ثم يتم وضع مقدار القرنفل (المسمار) , ثم وضع نصف الكوب المغلي المُصفي من المريمية , ثم وضع نصف الكوب المغلي المُصفي من الشاي , ويتم عجنهم جيدا ثم يُترك الخليط حتي يتم الحصول علي لون غامق اللون.

طريقة الاستخدام وصفة علاج الشيب المبكر

عند استخدام الوصفة نقوم بلبس قفازات في اليد , ثم يتم وضع الخلطة علي الشعر من الجذور إلى الأطراف ويتم التركيز علي منطقة الجذور خاصة باستخدام أطراف الأصابع , تُترك الخلطة علي الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة حسب درجة حرارة الجو , ففي فصل الصيف تُترك نصف ساعة فقط أما في فصل الشتاء تُترك لساعة كاملة , ثم يُشطف الشعر بماء فاتر , ويمكن استخدام هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا.

تناول أحمض أوميغا 3 الموجودة بشكل كبير في الماكولات البحرية وفيتامين A أيضا الموجود في الخضروات الورقية، يساهمان بشكل كبير أيضا في تسريع نمو الشعر وتكثيفه وتعزيز لونه الطبيعي ومحاربة الشيب المبكر بفاعلية، تذكري أيضا أن تتناولي نسبة معتدلة من الفواكه والسوائل بشكل يومي حتى لا يصيب الجفاف شعرك، مع استخدام نوع من أنواع الغسول المدعوم بالبروتين.