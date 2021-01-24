ضعيها في شامبو الأطفال وامتلكي شعر طويل وكثيف إلى الأبد وبدون زيوت أو ثوم

إذا كنتِ تعانين من تساقط الشعر وتقصفه ووجود فراغات في مقدمة الرأس، إذا رغبتِ في علاج نهائي وفعال لشعرك بدون تكاليف، إذا كنتِ تحلمين بشعر ناعم وكثيف وطويل، إليك الحل نهائي لكل مشاكل الشعر، حيث أن الاستمرار في استعمال خلطة اليوم يحفز نمو الشعر بغزارة ويمنع تساقطه نهائيا، ويجعل الشعر طويل وناعم كخيوط من الحرير، وأيضا يحارب الصلع وينبت الفراغات في غرة الرأس والخصل الأمامية.

خلطة تكثيف الشعر ومنع تساقطه نهائياً

تتكون الخلطة من المقادير التالية:

كوب ونصف من الشامبو الخاص بكِ،ويُفضل أن يكون شامبو الأطفال.

ملعقة كبيرة من نبات الخزامي أو اللافندر.

ملعقة كبيرة من نبات إكليل الجبل أو ورق السدر.

ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون

ملعقة كبيرة نوعا ما من الزنجبيل المطحون

نصف ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة

ملعقتين كبيرتين من الماء

يتم تحضير وعاء زجاجي ثم يُضاف إليه مقدار الشامبو ومقدار كل من نبات الخزامي ونبات إكليل الجبل، ثم يتم تقليب المكونات جيداً. يتم إضافة مقدار كلا من القرنفل المطحون، الزنجبيل المطحون إلى الوعاء ثم يتم مزج المكونات مرة أخرى. بعد ذلك يتم إضافة مقدار القرفة المطحونة إلى الخليط ويتم التقليب مرة أخيرة. إذا كان الخليط يحتاج إلى إضافة ماء يتم إضافة مقدار ملعقتين من الماء، ثم يتم التقليب مرة أخرى جيدا.

طريقة التحضيرطريقة الاستخدام

يتم حفظ الشامبو في قنينة مغلقة ثم يُترك لمدة أسبوع في مكان مظلم تماما، بعد ذلك وقبل الاستخدام يتم رج الزجاجة جيدا، ثم يتم أخذ المقدار المناسب من الشامبو ويتم وضعه على الشعر بالكامل من الجذور وحتى الأطراف، مع عمل مساج لفروة الرأس والرأس على وضعية الركوع، ثم يتم سحب خصلات الشعر خصلة خصلة، بعد ذلك يُترك الشامبو علي الشعر لمدة عشر دقائق، ثم يُشطف الشعر بعد ذلك بالماء جيدا.

فوائد نبات الخزامي للشعر

نبات الخزامي يستخدم في العديد من الأغراض الطبية للشعر وعلاج التساقط، حيث يعمل على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس وترطيبها، فروة الرأس بالاضافة الي تطهيرها من الفطريات المسببة للقشرة والحكة المصاحبة لها، وأيضا علاج مشاكل الحساسية في فروة الرأس، كما له دور فعال في تغذية فروة الرأس والشعيرات من الجذور، وتأخير ظهور الشعر الأبيض والتخلص من التجعيدات في الشعر، والعمل علي تنعيم الشعر وفرده بفاعلية.

وإذا كنتِ ترغبين في زيادة طول شعرك بسرعة، فيمكنك استخدام تلك الوصفة الرائعة لزيادة طول شعرك 7 سنتيمتر في شهر واحد فقط، كما يمكنك الاطلاع على تلك الوصفة الهندية المذهلة لزيادة طول وكثافة الشعر بفاعلية كبيرة وفي وقت قصير، وإذا كنت لا تريدين استعمال وصفات طبيعية أو مستحضرات صناعية لعلاج تساقط الشعر، فيمكنك اتباع تلك العادات اليومية البسيطة واضمني توقف تساقط شعرك إلى الأبد.

علاج تقصف الشعر

أما إذا كنتِ تعانين من تقصف الشعر أو يواجه شعرك مشكلة التلف والتساقط، فينبغي إذن استعمال أفضل ماسك طبيعي معالج لتقصف وتلف الشعر، ويتكون هذا الماسك من ملعقتين من زيت الزيتون ومثلهما من عسل النحل الأصلي، بالاضافة ‘لى ثمرة موز وربع كوب صغير من النشا، ويتم دمح المكونات معا بعناية ثم يتم تطبيق الماسك على الشعر لمدة ساعتين، ثم يتم غسل الشعر بالماء الدافئ أولا، ثم بالشامبو المناسب لنوع شعرك، وسمكن استعمال تلك الوصفة مرتين في الأسبوع.

علاج تساقط الشعر وزيادة كثافة الشعر

هناك وصفة مجربة لعلاج تساقط الشعر عبارة عن منقوع عدد من الأعشاب الطبيعية، وهي الحمص وبذور الكتان والزعتر وزهور البابونج وورق السدر والقرفة، ويتم نقع تلك الأعشاب في ماء ساخن لمدة 7 ساعات، ثم يتم تدليك الشعر وفروة الرأس بالغسول الناتج بعد تصفيته من الشوائب، ثم يترك على الشعر لمدة ربع ساعة قبل أن يتم غسل الشعر بالماء الفاتر فقط.

وصفة لتغذية الشعر من الجذور وترطيبه بعمق لا يمكنك الاستغناء عنها في رحلتك للحصول على شعر كثيف وطويل في وقت قياسي، قومي بتسخين مقادير متساوية من زيت اللوز وزيت الزيتون مع نصف المقدار من زيت الروزماري في حمام مائي ساخن، ثم استعمليه كحمام زيت أسبوعي على شعرك لزيادة طوله وكثافته بسرعة، وانتظري نتيجة رائعة في خلال شهر واحد.