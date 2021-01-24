كيراتين منزلي قنبلة لفرد وتنعيم الشعر مهما كانت درجة خشونته في نصف ساعة فقط

وصفة اليوم رغم بساطة مكوناتها إلا إنها تعمل على تطويل وتكثيف الشعر بشكل سريع جدا، ولها نفس تأثير الكيراتين الصناعي لتترك الشعر ناعم كالحرير وتعالج تماما تقصفه وهيشانه، كما أنها تقوم بفرد الشعر المجعد والخشن وتنعيم ملمسه بدون مواد كيماوية، بالاضافة إلى أنها تعالج خصلات الشعر التي تعاني من التقصف والتلف، ويتم وضع هذه الخلطة الرهيبة على الشعر لمدة نصف ساعة فقط وبعد ذلك سوف يحدث تغير 180 درجة في مظهر شعرك .

وصفة الكيراتين الطبيعي لفرد وتنعيم الشعر

تتكون الوصفة من العناصر التالية:

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة كبيرة من عصير الخيار.

مقدار قليل من زيت الجوجوبا وزيت جوز الهند.

تعالج الخميرة معظم مشاكل الشعر وتعمل على تقليل التساقط بشكل ملحوظ، كما تساعد على فرد وتنعيم الشعر من أول إستعمال وتمنحه لمعان وإشراق لتجعل الشعر صحى تماما، كما تزيد الخميرة الفورية من كثافة الشعر وطوله وتعالج الثعلبة، كما تعالج أيضا فروة الرأس الحساسة وتمنع القشرة، أما عصير الخيار فهو يحتوى على السليكون والكبريت فيعمل على ترطيب وتغذية الشعر، حيث أن السليكون يعتبر أهم عنصر لتقوية الشعر وحمايته من التساقط.

طريقة التحضير

يتم بشر حبة من الخيار بواسطة مبشرة دقيقة الثقوب، ثم يتم تصفية مبشور الخيار تماما حتى يتم فصل عصير الخيار عن الشوائب المُستخرجة، يتم وضع الخميرة الفورية فى وعاء ثم يتم إضافة عصير الخيار عليها، ويتم الدمج جيدا حتى تمام التجانس بين المكونين، بعد ذلك تُترك الخميرة لتختمر عن طريق تغطية الوصفة ووضعها فى مكان مظلم بدرجة حرارة الغرفة، ونتركها حتى نلاحظ مضاعفة حجم الخميرة حيث أن هذا معناه أن نوع الخميرة ممتاز، أما إن لم يتضاعف حجم الخميرة ولم تختمر فهذا يعنى أن نوعها ردئ.

طريقة الإستخدام

بعد التأكد من ذوبان الخميرة الفورية فى عصير الخيار وتركها حتى تختمر، وعلى شعر نظيف لا يحتوى على أى نوع من الكريمات أو الزيوت وعلى شعر مُبلل قليلا، يتم تطبيق الوصفة على الشعر بالكامل من الجذور وحتى الأطراف، وذلك عن طريق تقسيم الشعر لأربعة أقسام أو أكثر حسب كثافة الشعر، ثم يتم تغطية الشعر بالكامل بالوصفة وبعد ذلك يتم تمشيط الشعر للتأكد من وصول الخلطة لكل أجزاء الشعر، ثم يتم تغطية الشعر بوعاء بلاستيكي أو منشفة ساخنة، وتُترك على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة وقد تصل لساعة كاملة.

فور غسل الشعر بواسطة الشامبو أو البلسم المناسبين حسب نوع الشعر سنلاحظ فرد وتنعيم للشعر بشكل كبير، وبعد ذلك يتم وضع القليل من زيت الجوجوبا وزيت جوز الهند في راحة اليد ثم فركها ووضع الزيت على الشعر مع التدليك، ومع الاستمرار في الاستخدام يتم منع القشرة والتقصف والهيشان، كما سنلاحظ زيادة رهيبة في طول وكثافة الشعر، ويمكن تكرار الوصفة مرتين إسبوعيا، ويمكن أيضا تطبيقها لجميع الأعمار بداية من خمس سنوات.

علاج تساقط الشعر

وإذا كان شعرك يعاني من التلف أو التقصف، يمكنك أن تعالجي هذه المشكلة حتى لا تتفاقم وحتى لا يبدأ شعرك في التساقط بكثرة، وذلك من خلال ماسك البروتين الطبيعي الذي يتكون من نصف حبة خيار وملعقة من عصير الليمون ومثلها من عسل النحل بالاضافة إلى بيضة واحدة، ويتم خلط المكونات في الخلاط حتى تمام التجانس، ثم يتم تطبيق الماسك على الشعر وتركه لمدة ساعة واحدة مرة واحدة في الأسبوع، ثم يتم غسل الشعر بالشامبو والبلسم المناسبين لنوع الشعر.

تنعيم الشعر الخشن

هناك أيضا سر من أسرار فرد الشعر وتنعيمه طبيعيا وهي الطرطيبة المغربية، وهي عبارة عن خلطة من الموز ونشا الذرة ووالزبد وزيت جوز الهند، بالاضافة إلى لب حبة من الأفوكادو الطازج، وبعد تحضير الخلطة يتم تطبيقها على شعر نظيف لمدة ثلاث ساعات، وبعد غسل الشعر سوف تلاحظين نعومة وانسيابية ولمعان مذهل للشعر.

ولتطويل الشعر بسرعة وزيادة سمكه بشكل غير تقليدي يمكنك استعمال عجينة زهرة الكركديه مع زيت الزيتون، افردي تلك الخلطة على شعرك لمدة ساعة ثم يغسل الشعر بالشامبو، ولأن زيت الزيتون عامل مشترك أساسي في حل معظم مشاكل الشعر، يمكنك نقع بذور الكمون فيه والحصول على زيت الكمون لتكثيف الشعر الخفيف وإنبات الفراغات.