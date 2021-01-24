كلنا بنعاني من الصداع والقلق بشكل شبه يومي تقريبا بسبب الضغوط والارهاق اللي ممكن نكون بنتعرض له كل يوم ، ومن افضل الحاجات اللي ممكن تساعدك على التخلص من المشكلة دي هي الحاجات الطبيعية ، والنهاردة هنشارك معاكم طريقة عمل عصير الليمون واللافندر لعلاج الصداع والقلق بشكل فعال ، وهنتعرف على فوايده الصحية كلها.

فوايد زيت اللافندر:

لو عايزة حل صحي يستمر معاكي للتعامل مع الاثار الجانبية للتوتر ، انسب حاجة هو زيت اللافندر هو من انواع الزيوت الاساسية القوية جدا المعروف بخصائصة العلاجية الرائعة ، زيت اللافندر بيحتوي على اكتر من 150 مركب نشط ، ويعتبر مضاد فعال للاكتئاب, مضاد للالتهابات, ومهديء للاعصاب.

وكتير من الدراسات اثبتت ان زيت اللافندر ممكن يكون مفيد لكتير من الحالات الصحية ، بما فيهم الارق, والثعلبة (تساقط الشعر في اماكن معينة), والقلق, والتوتر, وآلام ما بعد الجراحة ، كمان اللافندر بيحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات.

وفي دراسات كتير ثبت ان زيت اللافندر فعال في تقليل القلق, وخفض معدلات النبض ، والمرضى اللي بيعتمدوا على العلاج بالروايح صرحوا ان اللافندر ساعدهم على انخفاض ملحوظ في مستويات التوتر قبل العملية ، لانه بيحتوي على خصائص مهدئة قوية.

بالاضافة لده زيت اللافندر بيحتوي على خصائص مضادة للاكتئاب وثبت انه بيساعد على النوم ، ودلوقتي هنشوف بعض الفوايد التانية لزيت اللافندر:

– العلاج بزيت اللافندر بيزود تحمل الالم عند الاطفال والبالغين.

– تخفيف الاكتئاب والقلق للاشخاص اللي بيعملوا علاج غسيل الكلى.

– المرضى اللي بيستخدموا زيت اللافندر كعلاج بالشم نتايجهم اظهرت انخفاض في القلق وزيادة مستويات اليقظة بعد شم الزيت.

– شمه بيساعد على تحسين الحالة المزاجية.

– بيساعد على خفض مستويات القلق والتوتر خصوصا للمرضى اللي حالتهم ممكن تكون خطر.

زيت الافندر الجسم بيستقبله بشكل كويس جدا ، عشان كده يعتبر زيت مثالي للاستهلاك اليومي ، وتقدري تدخليه بشكل يومي في نظامك عن طريق عصير الليمون واللافندر اللي هنعرف مكوناته وطريقته دلوقتي مع بعض.

عصير الليمون واللافندر لعلاج الصداع والقلق:

شرب عصير الليمون واللافندر ممكن انه يساعد في علاج مشاكل صحية كتير ، منها:

– الالتهاب.

– الصداع.

– الاكتئاب والقلق.

– ضغط الدم المرتفع.

– الارق او صعوبة النوم.

وبصرف النظر عن شرب عصير الليمون واللافندر ، زيت اللافندر لوحده ممكن يساعدك بشكل كبير في حاجات كتير زي:

– مضاد للفطريات: يعتبر علاج طبيعي لالتهابات الجلد والاظافر.

– مطهر: منظف طبيعي للبشرة.

– مضاد للجراثيم: بيدمر او بيوقف نمو البكتيريا.

– مضاد للاتهابات: بيقلل من الالتهابات في اجزاء مختلفة من الجسم.

– مضاد للميكروبات: بيقتل او بيوقف الكائنات الدقيقة المسببة للامراض.

– مضاد للتشنج: يخفف من التشنجات بما فيهم تشنج العضلات.

– مسكن: يعتبر مسكن طبيعي وبيمنع مجموعة من الاعراض المرتبطة بالألم.

– ديتوكس: بيساعد على تطهير الدم وتنقية الكبد والكلى.

دلوقتي بعد ما عرفنا بالتفصيل كل الفوايد الصحية لزيت اللافندر ، هنعرف طريقة عمل عصير بسيط ولذيذ من الليمون واللافندر عشان نستفاد من كل فوايده ، وتقدري تشربي العصير بشكل يومي او كل ما تحسي بارهاق عقلي وجسدي.

مكونات عصير الليمون واللافندر:

– 1 كوباية عسل.

– 12 كوباية مية.

– نقطة واحدة من زيت اللافندر.

– 6 حبات ليمون.

طريقة التحضير:

قشري الليمون واعصريه ، واخلطي كل المكونات مع بعض كويس في الخلاط وحطيه يسقع في التلاجة ، ممكن تظبطي الطعم زي ما انتي عايزة باضافة مية او عسل زيادة لو حبيتي ، وكده العصير يبقى جاهز اشربي منه يوميا.

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