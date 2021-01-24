كلنا بنعاني من الصداع والقلق بشكل شبه يومي تقريبا بسبب الضغوط والارهاق اللي ممكن نكون بنتعرض له كل يوم ، ومن افضل الحاجات اللي ممكن تساعدك على التخلص من المشكلة دي هي الحاجات الطبيعية ، والنهاردة هنشارك معاكم طريقة عمل عصير الليمون واللافندر لعلاج الصداع والقلق بشكل فعال ، وهنتعرف على فوايده الصحية كلها.
فوايد زيت اللافندر:
لو عايزة حل صحي يستمر معاكي للتعامل مع الاثار الجانبية للتوتر ، انسب حاجة هو زيت اللافندر هو من انواع الزيوت الاساسية القوية جدا المعروف بخصائصة العلاجية الرائعة ، زيت اللافندر بيحتوي على اكتر من 150 مركب نشط ، ويعتبر مضاد فعال للاكتئاب, مضاد للالتهابات, ومهديء للاعصاب.
وكتير من الدراسات اثبتت ان زيت اللافندر ممكن يكون مفيد لكتير من الحالات الصحية ، بما فيهم الارق, والثعلبة (تساقط الشعر في اماكن معينة), والقلق, والتوتر, وآلام ما بعد الجراحة ، كمان اللافندر بيحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات.
وفي دراسات كتير ثبت ان زيت اللافندر فعال في تقليل القلق, وخفض معدلات النبض ، والمرضى اللي بيعتمدوا على العلاج بالروايح صرحوا ان اللافندر ساعدهم على انخفاض ملحوظ في مستويات التوتر قبل العملية ، لانه بيحتوي على خصائص مهدئة قوية.
بالاضافة لده زيت اللافندر بيحتوي على خصائص مضادة للاكتئاب وثبت انه بيساعد على النوم ، ودلوقتي هنشوف بعض الفوايد التانية لزيت اللافندر:
– العلاج بزيت اللافندر بيزود تحمل الالم عند الاطفال والبالغين.
– تخفيف الاكتئاب والقلق للاشخاص اللي بيعملوا علاج غسيل الكلى.
– المرضى اللي بيستخدموا زيت اللافندر كعلاج بالشم نتايجهم اظهرت انخفاض في القلق وزيادة مستويات اليقظة بعد شم الزيت.
– شمه بيساعد على تحسين الحالة المزاجية.
– بيساعد على خفض مستويات القلق والتوتر خصوصا للمرضى اللي حالتهم ممكن تكون خطر.
زيت الافندر الجسم بيستقبله بشكل كويس جدا ، عشان كده يعتبر زيت مثالي للاستهلاك اليومي ، وتقدري تدخليه بشكل يومي في نظامك عن طريق عصير الليمون واللافندر اللي هنعرف مكوناته وطريقته دلوقتي مع بعض.
عصير الليمون واللافندر لعلاج الصداع والقلق:
شرب عصير الليمون واللافندر ممكن انه يساعد في علاج مشاكل صحية كتير ، منها:
– الالتهاب.
– الصداع.
– الاكتئاب والقلق.
– ضغط الدم المرتفع.
– الارق او صعوبة النوم.
وبصرف النظر عن شرب عصير الليمون واللافندر ، زيت اللافندر لوحده ممكن يساعدك بشكل كبير في حاجات كتير زي:
– مضاد للفطريات: يعتبر علاج طبيعي لالتهابات الجلد والاظافر.
– مطهر: منظف طبيعي للبشرة.
– مضاد للجراثيم: بيدمر او بيوقف نمو البكتيريا.
– مضاد للاتهابات: بيقلل من الالتهابات في اجزاء مختلفة من الجسم.
– مضاد للميكروبات: بيقتل او بيوقف الكائنات الدقيقة المسببة للامراض.
– مضاد للتشنج: يخفف من التشنجات بما فيهم تشنج العضلات.
– مسكن: يعتبر مسكن طبيعي وبيمنع مجموعة من الاعراض المرتبطة بالألم.
– ديتوكس: بيساعد على تطهير الدم وتنقية الكبد والكلى.
دلوقتي بعد ما عرفنا بالتفصيل كل الفوايد الصحية لزيت اللافندر ، هنعرف طريقة عمل عصير بسيط ولذيذ من الليمون واللافندر عشان نستفاد من كل فوايده ، وتقدري تشربي العصير بشكل يومي او كل ما تحسي بارهاق عقلي وجسدي.
مكونات عصير الليمون واللافندر:
– 1 كوباية عسل.
– 12 كوباية مية.
– نقطة واحدة من زيت اللافندر.
– 6 حبات ليمون.
طريقة التحضير:
قشري الليمون واعصريه ، واخلطي كل المكونات مع بعض كويس في الخلاط وحطيه يسقع في التلاجة ، ممكن تظبطي الطعم زي ما انتي عايزة باضافة مية او عسل زيادة لو حبيتي ، وكده العصير يبقى جاهز اشربي منه يوميا.
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